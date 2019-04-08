وفـد أردني يطلع على تجربة الخدمات الحكومية في الإمارات

دبي (الاتحاد)

استقبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفداً من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة هدفت إلى الاطلاع على منظومة التحديث الحكومي، وأهم البرامج الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، والتعرف إلى آلية تحديث الخدمات الحكومية وانعكاساتها على سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتعزيز الشراكة والتبادل المعرفي في مجالات التحديث الحكومي مع الحكومات العربية المهتمة بتطوير تجاربها، بما يسهم في بناء نموذج تعاون عربي متميز.

وقال بن طليعة: إن الوفد الأردني أطلع على أبرز التجارب والممارسات المطبقة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال زيارة عدد من المراكز في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتعرف على منهجية عمل حكومة دولة الإمارات المبنية على تصميم تجربة متعاملين سلسة وفعالة تعزز مستويات جودة الحياة. وشملت زيارة الوفد الأردني عدداً من مراكز الخدمات، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات في مراكز تقديم الخدمة المتميزة ومن ضمنها مركز الهوية التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مركز تسجيل المركبات بهيئة الطرق والموصلات في دبي، ومركز تسهيل لتقديم الخدمات، كما زار الوفد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للاطلاع على الخدمات الذكية التي تقدمها.