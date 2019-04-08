سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكتبي والشامسي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه سالم بن ثعلوب علي الكتبي بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة ناصر راشد بن حمودة الكتبي، كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة غدير النخيرة بطي الشامسي بمناسبة زفاف نجلها سعيد إلى كريمة مبارك النخيرة بطي الشامسي. حضر الحفلين في صالة الظاهر بمنطقة العين، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات.

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