وفد برنامج «الشيخة فاطمة للتميز» يزور الكويت

أبوظبي ( الاتحاد)

زار وفد «برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي» دولة الكويت الشقيقة، وذلك للترويج للبرنامج.

ترأس الوفد عوشة السويدي مطور رئيسي لأول جوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية - مدير مشروع البرنامج، وضم عائشة الكعبي - مدقق داخلي في المؤسسة رئيس فريق الإعلام والترويج للبرنامج.

وقد هدفت الزيارة التي استغرقت 6 أيام إلى التعريف عن البرنامج ومجالاته وفئاته وآلية الترشح له واستقطاب المبدعين والمتميزين من جميع الفئات المجتمعية في الكويت .

وزار الوفد جامعة الكويت، ومشروع «كفو» التابع للديوان الأميري، إضافة إلى شركة «كيبكو» للتعرف على مبادراتها المجتمعية.

كما زار الوفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والهيئة العامة للشباب، حيث تم التعريف بالبرنامج الذي انطلق برؤية سامية تستند على «نموذج ريادي لبناء مجتمع متميز مستدام»، وتقوم رسالته على صناعة الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات، والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم.

ويتضمن برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والإبداع المجتمعي مجموعة من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية موجهة للأسرة والأفراد من كافة الفئات المجتمعية والعمرية، وكذلك المؤسسات والهيئات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية.

ويتميز البرنامج بتركيزه على الذكاء المجتمعي، والذي يمكن تعريفه بأنه القدرة على التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطوير والتغيير نحو مستقبل أفضل للأوطان، والاستجابة لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية عبر الاستثمار الخلاق لجميع الإمكانات المتاحة لابتكار علاجات وحلول مجتمعية فعالة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.