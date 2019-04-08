«ورشة حكومة دبي» تحتفل بـ«يوم الصحة العالمي»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت «ورشة حكومة دبي» مجموعة من الفعاليات تزامناً مع «يوم الصحة العالمي» بالتعاون مع «هيئة الصحة في دبي» في مقر الورشة بإمارة دبي، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية ونشر الوعي ورفع المستوى الصحي لموظفيها، وتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية السلمية كالتغذية الصحية، الامتناع عن التدخين والنشاط البدني.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: نحرص على الاحتفال بـ«يوم الصحة العالمي» تأكيداً على التزامنا في زيادة نسبة الوعي المجتمعي وترسيخ الجانب الوقائي لموظفينا، باعتبار صحة وسلامة الموارد البشرية من موظفي الورشة أولوية قصوى بالنسبة لنا والتي نسعى دائماً إلى تعزيزها والحفاظ عليها.

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