ولي عهد الشارقة يكرم 46 فائزاً بـ«الشارقة للعمل التطوعي»

أحمد مرسي ( الشارقة )

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، 46 شخصاً وجهة حكومية، فازوا بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 16 في مقر قصر الثقافة صباح أمس.

وشهد الحفل، الذي حضره عدد كبير من الشخصيات القيادة في الإمارة، تكريم ثلاث شخصيات مخضرمة في العمل التطوعي، وهم المغفور له محمد عبدالله الخيال، وذلك لدعمه للعمل التطوعي واستمرار عطائه على الرغم من رحيله، والدكتور طارق سلطان بن خادم، وذلك لفئة أصحاب الهمم في إمارة الشارقة، وسوسن جعفر الفاهوم، وذلك لجهودها المبذولة في دعم مرضى السرطان.

كما كرم سموه الفائزين في مجال صناعة الفرص التطوعية، وفاز بها القيادة العامة لشرطة الشارقة عن مشروع «تنظيم صلاة التهجد»، والذي استقطب 591 متطوعاً بإجمالي ساعات تطوعية وصلت لـ 5319 ساعة خلال ثلاث ساعات، وبالمركز الثاني مشروع «منتزة الشرطة الصحراوي» بـ 22 متطوعاً وبإجمالي 5390 ساعة تطوعية خلال ثلاث سنوات أيضاً، وبالمركز الثالث هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيم معرض الكتاب بالإمارة، بواقع 275 متطوعاً وإجمالي ساعات 6466 ساعة تطوعية.

وكرم سمو ولي عهد الشارقة، مجلس أمناء الجائزة السابق.

وأكدت عفاف المري رئيس مجلس أمناء الجائزة، خلال كلمة الافتتاح على أن العمل التطوعي متواجد بقوة قبل قيام الاتحاد، ويعد أحد ركائز قيام الدولة، وأساس تطورها، إلى أن قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فإعادة التأكيد على هذه القيمة الراقية، ومنحها انطلاقة ودفعة متجددة لا زلنا نعيشها حتى يومنا هذا كقيمة راسخة تظهر من خلال مواقف المجتمع بأفراده في التكافل الاجتماعي والعطاء دون مقابل في العديد من المجالات.

وذكرت أن دولة الإمارات، ومن خلال الإحصاءات الرسمية، تؤكد أن هناك ارتفاعاً متزايداً في أعداد المتطوعين وكذلك في عدد المبادرات المجتمعية التي تتاح كفرص تطوعية متنوعة المجالات، فعلى سبيل المثال، (لا الحصر) ما كشفته وزارة تنمية المجتمع عن آخر الإحصائيات الخاصة بمنصة (تطوع. إمارات) حول عدد المتطوعين المسجلين لديها حيث بلغ نحو 385 ألف متطوع، فيما بلغ عدد المؤسسات المشاركة بالمنصة نحو 418 مؤسسة محلية واتحادية.

وأشار جاسم محمد الحمادي الأمين العام للجائزة، أن الجائزة حققت 88% من خطتها الاستراتيجية للأعوام 2017-2019 ، التي ارتكزت على أربعة محاور و 19 مبادرة ، وتمثلت في: تحفيز التنافس في العمل التطوعي، ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية، ودعم الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، و تحقيق التميز المؤسسي في أداء الجائزة.

وتابع : تميزت هذه الدورة بعدد مشاركين وصل إلى104 مسجلين خلال المرحلة الأولى، وقد تم اختيار 77 مشاركاً للمرحلة الثانية، بينما بلغ عدد المتوجين، نحو 25 فائزاً ينتمون إلى مختلف الفئات من المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى فئة (نجوم التطوع) التي شملت 11 طالباً من مختلف مدارس الشارقة، كما تكرم الجائزة عدداً من الفئات الخاصة من غير المتقدمين للمشاركة، إذ بلغ عددهم نحو 7 أفراد، تقديراً لما يبذلونه من جهود في خدمة العمل التطوعي، كما تم اختيار 3 من الشخصيات المخضرمة من رواد العمل التطوعي والإنساني.

وكرم سموه في فئة أفضل جهة حكومية مبادرة بأعمال تطوعية، وفاز بها بالمركز الأول دائرة شؤون الضواحي والقري بتقديمها 44 مبادرة مجتمعية، وفئة أفضل مؤسسة أهلية مبادرة بأعمال تطوعية، وفاز بها جمعية المعلمين بتقديم 23 مبادرة وبالمركز الثاني مجلس ضاحية الخالدية، بتقديم 16 مبادرة مجتمعية متنوعة، وفي فئة أفضل فريق تطوعي فاز بها فريق «روافد العطاء»، الإدارة العامة للحرس الأميري وذلك لتقديمهم 10 مبادرات مجتمعية متنوعة.

وفي فئة أفضل فرد مبادر بأعمال تطوعية فاز بالمركز الأول، محمد حسين أحمد آل على لمبادرته بـ 1299 ساعة تطوعية، وبالمركز الثاني عبد الباسط نحمد أحمد مرادس لمبادرته بـ 17 مبادرة لنشر الوعي الصحي بمرض الثلاسيميا بين أفراد المجتمع، وبالمركز الثالث روضة محمد سعد بمشاركة 19 مبادرة لنشر وتعزيز اللغة العربية في المجتمع لغير الناطقين بها.

أفضل أسرة مشاركة

كرم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة فئة أفضل أسرة مشاركة في العمل التطوعي، وهي أسرة علي بن درويش الزعابي، وبمشاركة 105 ساعات تطوعية، وأسرة أياد علي حسن الغانم، بـ 79 ساعة تطوعية، وأسرة سلوى جمعة فرج 70 ساعة، وأسرة المرحوم طلال عبد الله البلوشي، 81 ساعة، وأسرة عبد الله انطانيس الجلاد 38 ساعة تطوعية، وأسرة راشد سالم الكندي 52 ساعة.

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دعم العمل التطوعي

في مجال دعم العمل التطوعي، نالت بلدية منطقة البطائح المركز الأول عن فئة أفضل جهة حكومية داعمة للعمل التطوعي، ونالت شركة تلال العقارية المركز الأول في فئة أفضل مؤسسة قطاع خاص داعمة للعمل التطوعي، ونال المهندس فتحي جبر إبراهيم عفانة المركز الأول في فئة أفضل فرد داعم للعمل التطوعي.

وفي فئة الفائزين في مجال المشاركات التطوعية، تم تكريم كل من: في فئة أفضل فرد مشارك بأعمال تطوعية، نال المركز الأول محمد خميس مطر سالم الكعبي، ونالت المركز الثاني حصة علي عبيد علي المهيري، بينما نال المركز الثالث علي محمد علي موسى.

وفي فئة أفضل طالب جامعي مشارك بأعمال تطوعية، تم تكريم كل من: عالية علي عبد الكريم الجسمي بالمركز الأول، وجواهر حمزة جمعة عبيد الميل في المركز الثاني، ومحمد سلمان محمد حاجي في المركز الثالث.