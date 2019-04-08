سلطان بن زايد وسرور بن محمد والشيوخ يعزون في وفاة منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري

العين (وام)

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، منصور بن ناصر آل سالمين المنصوري، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه عصر أمس، إلى مجلس الروضة الشرقية في مدينة العين.

وكان في استقبال سموه، الشيخ عبيد بن سعيد بن سالمين المنصوري وشقيقا الفقيد مبارك ومحمد، وبعض من أهل الفقيد.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له منصور ناصر آل سالمين المنصوري.

وعبر الشيوخ خلال زيارتهم مجلس الروضة الشرقية بمدينة العين عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى شقيقي الفقيد، مبارك بن ناصر، ومحمد بن ناصر، وإلى أنجال الفقيد «خليل وسرور ومحمد» وأسرة آل سالمين المنصوري والأهل والأقارب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سيف محمد بن بطي آل حامد، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل.