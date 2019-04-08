طحنون بن محمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان منصور ناصر آل سالمين المنصوري

العين ( وام ) أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان منصور ناصر آل سالمين المنصوري -رحمه الله- وذلك في مسجد المعترض الكبير في مدينة العين، كما أدى الصلاة الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين، وقد شيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة المطاوعة في مدينة العين.

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