«الشارقة الخيرية»: 24 مليون درهم للمشاريع الصحية خلال عام

الشارقة (الاتحاد)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية عدداً من المشاريع الصحية داخل وخارج الدولة بقيمة 24 مليون درهم خلال العام الماضي، وذلك استكمالاً لبرامجها الخيرية المتنوعة، التي تنفذها بالداخل والخارج، واستهدفت تلك المشاريع إنشاء مراكز غسيل الكلى وإطلاق مخيمات الفحوص الطبية وتوفير العلاج للمصابين بأمراض مزمنة، وكذا التكفل بنفقات العمليات الجراحية مروراً بتنفيذ حملات لمحاربة العمى في البلدان الفقيرة.

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بجمعية الشارقة الخيرية: «بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أبريل من كل عام، نحتفي بما قدمناه خلال العام المنقضي من مساعدات صحية استطعنا من خلالها تضميد آلام الكثيرين من مرضى القلوب والعيون، إلى جانب الفحوصات الهامة كالكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوفير نفقات العمليات الجراحية لمن تستوجب حالاتهم الصحية التدخل الجراحي».

وأشار إلى أن إجمالي إسهامات الجمعية صحياً خلال العام المنقضي بلغت 24 مليون درهم، تم خلالها إنشاء المخيمات الطبية لمكافحة الملاريا في النيجر، الذي يعد من أشد الأمراض المستوطنة في دول أفريقيا، بجانب بناء مستوصفات صحية في سيراليون وطاجيكستان والبوسنة والهرسك، وتوفير فحوصات طبية لمرضى الأنف والأذن والحنجرة في بنجلاديش.

وذكر، أن الإسهامات الخيرية للجمعية شملت الأطفال المصابين بتشوهات قلبية وتستوجب حالاتهم الصحية التدخل الجراحي العاجل، وهي من الجراحات بالغة التكاليف، التي تعجز الأسر الفقيرة عن توفير نفقاتها في الوقت، الذي لا تتحمل حالة الأطفال الانتظار أو التمهل. وتمكنت الجمعية من إجراء 82 عملية قلب مفتوح وقسطرة للقلب في طاجيكستان وتنزانيا بتكلفة مالية بلغت 651373 درهماً، فيما تكللت جهود الجمعية بالنجاح في حملتها لمكافحة العمى بإجراء 1500 عملية عيون لإزالة المياه البيضاء وتصحيح الإبصار بالليزك وزراعة العدسات، ومعالجة أمراض القرنية والشبكية، وذلك بتكلفة 608162 درهماً، لافتاً إلى أن الإسهامات شملت علاج المصابين بالفشل الكلوي، حيث بادرت بإنشاء مراكز غسيل الكلى وتجهيزها بأحدث الوسائل والأجهزة الطبية.