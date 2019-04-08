حصة بوحميد تستقبل سفير السويد

دبي (وام) بحثت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال لقائها أمس، هنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة، سبل ومجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات، تعزيزاً لواقع أفضل في ما يخص رعاية ودمج وتمكين أصحاب الهمم. واستعرضت معاليها -خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بدبي- تجربة دولة الإمارات المتميزة في مجال رعاية ودمج أصحاب الهمم، لاسيما في عمر مبكر من مرحلة الطفولة، وذلك انطلاقاً من سياسات وتشريعات نوعية، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أحدثت فارقاً في خدمات الرعاية والتمكين والتنمية المجتمعية.

كما ناقشت مع السفير السويدي قائمة من المواضيع الاجتماعية، وفي مقدمتها أوجه دعم الوزارة للأسر المنتجة وأصحاب الهمم، وأهمية توحيد الجهود بالتنسيق مع السفارة السويدية من أجل تنظيم معارض فنية وثقافية مشتركة بين البلدين لأصحاب الهمم.

ولفتت معالي بو حميد إلى ما تقدمه دولة الإمارات لأصحاب الهمم في إطار القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق هذه الفئة والمحفزة للدمج والتمكين، مشيرة إلى جهود الوزارة في إنجاز التصنيفات الجديدة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

من جانبه، أشاد هنريك لاندر هولم بجهود الدولة في توفير الدعم المثالي لأصحاب الهمم، تحقيقاً لأفضل التطلعات المستقبلية.

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