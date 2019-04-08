نهيان بن مبارك يستقبل وزير السياسات الخارجية الإندونيسي

أبوظبي (وام) استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس، معالي السفير دينو باتي جلال وزير السياسات الخارجية الإندونيسي والوفد المرافق له.

وناقش معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والوزير الإندونيسي -خلال اللقاء الذي جرى في قصر معاليه- العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، إلى جانب التعاون في نشر قيم التسامح وقبول التنوع.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وحسين بجيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

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