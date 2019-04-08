4 مليارات درهم من «أبوظبي للتنمية» لتمويل مشاريع صحية

أبوظبي (الاتحاد)

يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، من خلال تمويل مشاريع تنموية في القطاعات الرئيسة، ومن بينها تمويل مشاريع في القطاع الصحي، باعتباره من أكثر القطاعات تأثيراً على حياة ملايين السكان في مختلف الدول.

وركز «الصندوق» في تمويلاته على تنفيذ مشاريع صحية نوعية تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد، وترتقي بمستويات الخدمات الصحية والعلاجية المتاحة لهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث مول «الصندوق» حوالي 78 مشروعاً متنوعاً في القطاع الصحي بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليار درهم في 16 دولة حول العالم.

ويعكس اهتمام «الصندوق» بالقطاع الصحي حرصه على دعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، لا سيما في مجال القضاء على الأوبئة والأمراض، وتقليص أعداد وفيات الأطفال، إلى جانب توفير الخدمات الصحية الأساسية التي تحد من معاناة السكان وتدعم استقرارهم الاجتماعي.

وذكر «الصندوق»، في تقرير له بمناسبة يوم الصحة العالمي، والذي يأتي في السابع من أبريل من كل عام، ويصادف ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، أن الصحة تحتل مكانة مهمة في أجندة المشاريع التي يمولها «الصندوق»، حيث إن توفير المتطلبات الصحية الأساسية للإنسان تعد ركيزة أساسية تمكنه من بناء مجتمعه والمساهمة في رفعته وتطوره. وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن «الصندوق» ركز في تمويلاته على أحد أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو القطاع الصحي، حيث يرتبط هذا القطاع بصحة الأفراد بشكل مباشر، مشيراً إلى أن توفير بيئة صحية سليمة يسهم في نهضة المجتمعات، ويعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن «الصندوق» اتخذ خطوات فعلية خلال السنوات الماضية في سبيل تحسين الأوضاع الصحية للسكان في مختلف الدول النامية، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية بصورة جيدة، حيث قام «الصندوق» بتمويل إنشاء العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الكبرى المجهزة بالمعدات الحديثة كافة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للسكان، ومكافحة الأمراض والأوبئة الناجمة عن نقص الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن يوم الصحة العالمي مناسبة مهمة لتضافر الجهود كافة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية لتحسين الظروف الصحية للسكان في الدول التي تعاني نقصاً في الخدمات الصحية والعلاجية.

وتنوعت طبيعة المشروعات التي قام «الصندوق» بتنفيذها في قطاع الخدمات الصحية، بين إقامة المستشفيات المتكاملة والعيادات والمراكز الصحية التخصصية، بما فيها تلك المخصصة لأمراض السرطان والقلب، والمجهزة بأحدث المعدات الطبية.

كما كثف «الصندوق» جهوده التنموية في دعم البرامج الصحية لضمان فعالية المساعدات التي يقدمها خاصة لفئة النساء والأطفال، حيث دعم «الصندوق» 18 برنامجاً صحياً بالتعاون مع المؤسسات المحلية والمنظمات العالمية وتوفير الإمدادات الحيوية من التطعيمات والأدوية اللازمة للقضاء على الأمراض المعدية.

وفيما يلي أبرز المشاريع التي مولها «الصندوق» في القطاع الصحي:

مول «الصندوق» مستشفى الشيخ زايد في موريتانيا والذي يعد ثاني أكبر مستشفى في نواكشوط، حيث وفر المشروع الرعاية الصحية والخدمات العلاجية لملايين السكان منذ تدشينه في عام 1995، ويضم المستشفى الذي أقيم على مساحة 3 آلاف متر مربع 185 سريراً وثماني غرف مخصصة ومجهزة للعمليات. وساهم المستشفى في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للسكان وتوفير الرعاية الطبية ضمن أعلى المستويات العالمية.

يعتبر مستشفى الملكة رانيا للأطفال في الأردن، نموذجاً رائداً للمشاريع الصحية التي مولها «الصندوق» والتي تعنى بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال بشكل خاص، حيث يعد هذا المشروع أول صرح طبي متخصص لعلاج الأطفال في الأردن، وقد ترك المستشفى منذ تأسيسه تأثيراً مباشراً على حياة آلاف المرضى والمراجعين من الأطفال وأسرهم، حيث يتعامل سنوياً مع أكثر من 200 ألف حالة مرضية خاصة، ويوفر لها العلاج المناسب.

أحدث مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب في البحرين الذي موله «الصندوق» بما قيمته 550 مليون درهم، نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض القلب على مستوى المنطقة، ويضم المركز أفضل الأجهزة الطبية الحديثة المواكبة للتطورات العالمية في علاج وجراحة القلب. يشتمل المركز على العيادات الخارجية وقسم الأشعة والتصوير والصيدلية والعلاج الطبيعي وقسم التعقيم والطوارئ. وتبلغ مساحة البناء للمركز حوالي 44 ألف متر مربع، ويضم 148 سريراً.

من أهم المشاريع التي مولها «الصندوق» في القطاع الصحي، مشروع مستشفى الشيخ زايد، بمنطقة منشأة ناصر في مصر، والذي تبلغ سعته 150 سريراً، يشمل التجهيزات كافة وأحدث المعدات الطبية، كما يتضمن المستشفى العديد من الوحدات الطبيّة، منها غسيل الكلى، العناية المركزة، بنك الدم، العمليات الجراحية وغيرها من العيادات المتخصصة.

تهدف المشاريع التي مولها «الصندوق» إلى تحسين الخدمات الصحية في تركمانستان، من خلال إنشاء ستة مراكز صحية شاملة بسعة 480 سريراً، وتطوير وتأهيل بعض المنشآت الصحية القائمة. وبناء مركزاً لأمراض الكلى، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصحة آرشمان وتزويدها بكامل الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وغرف العناية المركزة.

يهدف المشروع إلى تقديم الخدمات الصحية التخصصية لتحسين المستوى الصحي والاجتماعي للشعب القمري، حيث قام «الصندوق» بتمويل مشروع إعادة تأهيل مباني مستشفى المعروف، وأيضاً توريد وتركيب المعدات الطبية اللازمة لقسم العمليات والإنعاش وقسم الولادة. يهدف المشروع إلى بناء وتطوير مستشفى للأمومة والطفولة في محافظة حضرموت بالتعاون مع «الهلال الأحمر» الإماراتي. ويتضمن المشروع بناء المستشفى بسعة 150 سريراً، إضافةً لتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة لدعم برامج الرعاية الصحية لشريحة النساء والأطفال لمختلف أرجاء المحافظة، وتمكين المراجعين والمرضى من الحصول على الخدمات الضرورية في مجال الرعاية الصحية.