الامارات | القبض على عصابة سرقت مليون درهم في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة سرقت مليون درهم في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط عصابة مكونة من خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية، وذلك لقيامهم بسرقة أحد المنازل، والاستيلاء على مبالغ مالية، ومجوهرات، وساعات تقدر قيمتها الإجمالية بمليون درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لشرطة الشارقة يفيد بتعرض أحد المساكن للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، مستغلين وجود مالك المسكن خارج الدولة لقضاء إجازته برفقة أسرته، حيث قامت الجهات المعنية على الفور بمعاينة الموقع، ومن خلال البحث والتحري الذي أجراه رجال التحريات والمباحث الجنائية، وبناء على المعلومات المتوافرة لديهم تمكنوا من تحديد شخصية أحد المتهمين، وضبطه، ومن خلال التحقيق معه اعترف المتهم بأنه لم يقم بتنفيذ جريمة السرقة بمفرده وأنه قام بتفيذ خطته مستعيناً بأربعة أشخاص آخرين.

وبناء عليه تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بأقوال المتهم الأول اعترفوا بمساعدتهم له في القيام بجريمته، حيث استغل المتهم فرصة تواجده بذلك المنزل بهدف الصيانة، وعلمه بخلوه من ساكنيه فرسم خطته للسطو عليه، وتنفيذ جريمته، كما تبين أن المتهمين يقيمون في الدولة بطريقة غير قانونية.