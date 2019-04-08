الامارات | «تاكسي دبي» تمنح القادمين إلى مطار آل مكتوم 75% خصماً على «فتح العداد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تاكسي دبي» تمنح القادمين إلى مطار آل مكتوم 75% خصماً على «فتح العداد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن خفض تعرفة فتح عداد مركبات الأجرة المخصصة لتنقل المسافرين القادمين عبر مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) بنسبة 75%، وذلك خلال الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو المقبل. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشروع تطوير المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي، حيث سيتم اغلاق المدرج لمدة 45 يوماً لإنجاز عمليات التطوير والتحديث الكامل للمدرج، وتحويل جزء من الرحلات الجوية إلى مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال).

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الدكتور يوسف محمد آل علي، أن انتقال المسافرين من مطار آل مكتوم الدولي أصبح الآن أسرع وأقل كلفة، حيث تم تخفيض تعرفة فتح العداد من 20 إلى خمسة دراهم بخصم يبلغ 75% لمستخدمي مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي، وأن هذه المبادرة تتزامن مع مشروع تطوير المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي الذي يستغرق 45 يوماً، ويستمر الخصم خلال الفترة ما بين 16 أبريل وحتى 30 مايو، ما سيؤدي إلى زيادة حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي (دبي ورلد سنترال) بنسبة 700% خلال هذه المدة.

وأضاف: «لقد استحدثنا أيضاً خدمة مركبات الأجرة لتنقّل المتعاملين بالتشارك في مطار آل مكتوم الدولي، كخدمة إضافية جديدة تسهم في تخفيض التكاليف عن المسافرين القادمين، حيث أصبح بإمكان أكثر من متعامل ارتياد مركبة أجرة واحدة والوصول بها لوجهات مختلفة عدة، تسهيلاً لعملية نقل الركاب المسافرين وتقليل مدة الانتظار وتوفير النفقات، انطلاقاً من غاياتنا الاستراتيجية المتمثلة بالتشغيل المتميز، وإسعاد الناس».