الامارات | شرطة عجمان تكرم منقذ طفل من السقوط من الطابق السابع

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تكرم منقذ طفل من السقوط من الطابق السابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الشاب محمد أنس العرابي، من الجنسية السورية، الذي أنقذ طفلاً من السقوط من الطابق السابع، مشيداً بسرعة البديهة وحسن التصرف التي أظهرها لإنقاذ الطفل، حيث شاهد من خلال نافذة منزله عن طريق الصدفة طفلاً بعمر ثلاث سنوات يتسلق النافذة بشكل يهدد حياته من الطابق السابع في البناية المقابلة، فتوجه إليه فوراً ودخل الشقة وتمكن من الإمساك به وحمايته مع أخوته في ظل غياب الوالدين وتركهما لأبنائهما برفقة الخادمة دون تأمين السلامة في المنزل، واتصل بمركز شرطة النعيمية الشامل وأبلغهم بالحادثة.

وعليه انتقلت دورية الشرطة إلى الموقع وأمنت على الأطفال بنقلهم إلى مركز الدعم الاجتماعي لحين استدعاء ذويهم.