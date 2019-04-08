الامارات | إعداد كفاءات مواطنة في مجال السلامة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد كفاءات مواطنة في مجال السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية أبوظبي ممثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أمس، دورة تخصصية بعنوان «هندسة السلامة المرورية»، والمعتمدة دولياً من جمعية مدققي السلامة المرورية (SoRSA) وتستمر الدورة على مدى خمسة أيام متواصلة، وهي دورة من إعداد وتقديم كفاءات وكوادر مواطنة من الحاصلين على اعتمادات دولية ومحلية في مجال السلامة المرورية، ولهم إسهامات بارزة في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي وتحقيق رؤية الإمارة في توفير مجتمع أكثر أماناً، ورفع مستوى وجودة الحياة على طرق الإمارة.

وتهدف الدورة إلى زيادة عدد الكفاءات الوطنية في مجال السلامة المرورية، وذلك بإعداد وتخريج جيل من الخبراء والمختصين في المجال على مستوى إمارة أبوظبي، بما يؤهلهم للحصول على شهادة مدقق سلامة مرورية عضو أو رئيس فريق، حسب الخبرات والتجربة الميدانية المرتبطة بمجال السلامة المرورية، وبالتالي رفع كفاءة شبكة طرق الإمارة وتوافقها مع اشتراطات السلامة المرورية الدولية، بما يحقق المحافظة على أرواح مستخدمي الطريق.