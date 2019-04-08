الامارات | حارس أمن يُحبط سرقة كابلات بـ 668 ألف درهم نفّذها 7 أشخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أمن يُحبط سرقة كابلات بـ 668 ألف درهم نفّذها 7 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط حارس أمن يعمل في مجمع دبي للاستثمار عملية سطو نفذتها عصابة تتكون من سبعة أشخاص شرعوا ليلاً في سرقة كابلات كهربائية تزيد قيمتها على 668 ألفاً و389 درهماً عائدة لإحدى الشركات الموجودة بالمجمع.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن العصابة دخلت إلى الساحة التي خزنت بها الكابلات ليلاً، بعد كسر قفل البوابة الخارجية، وتصرف أفرادها بشكل بدا طبيعياً وكأنهم يعملون بالمكان، فقاد أحدهم رافعة لتحميل الكابلات، فيما تولى آخر قيادة شاحنة معدة لنقلها، وتولى الآخرون عملية ترتيبها على الشاحنة، لكن اشتبه الحارس فيهم، وأبلغ الشرطة لتضبطهم متلبسين.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى مكان الواقعة وألقى القبض أولاً على اثنين من المتهمين، كانا يقومان بعملية التحميل، ثم ضبط آخرين كان أحدهما يقود رافعة لتحميل الكابلات، بينما يتولى آخر قيادة الشاحنة التي يتم تحميلها.

وأفاد الشاهد بأن الساحة التي خزنت بها المسروقات عبارة عن ساحة رملية مسورة بجدار حجري، بها مدخل واحد يحتوي على بوابة مغلقة بقفل تم كسرها من قبلهم، لافتاً إلى أن الساحة تحتوي على كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية.

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وأشار إلى أن حارس الأمن المبلغ أفاد بأن هناك ثلاثة متهمين آخرين كانوا برفقة الذين تم ضبطهم، حيث تم ضبطهم في سيارة تقف قريباً من مكان الواقعة، وأقر اثنان من المتهمين بأنهم حضروا إلى المكان لسرقة الكابلات بتخطيط من أحدهم، وشرح كل من المتهمين المقبوض عليهم دوره في الجريمة، لافتين إلى أنهم كانوا على دراية بوجود تلك الكميات المغرية من الكابلات الكهربائية.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمين ارتكاب جناية الشروع في السرقة ليلاً، مع حمل السلاح، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي باشرت بمحاكمتهم.

محكمة الجنايات في دبي باشرت بمحاكمة المتهمين.