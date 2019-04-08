الامارات | 28% نسبة تراجع الطلاق بين الإماراتيين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 28% نسبة تراجع الطلاق بين الإماراتيين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد المواطنين الإماراتيين في إمارة دبي بلغ مع نهاية العام الماضي 254 ألفاً و600 نسمة من إجمالي ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة، ووفقاً لتقديرات المركز فقد نما عدد الإماراتيين في دبي خلال العام الماضي بنسبة بلغت 3.83% مقارنة بالعام 2017. وكشفت بيانات صادرة عن دائرة محاكم دبي أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للمواطن الإماراتي المتزوج بمواطنة إماراتية خلال العام الماضي، بلغت 268 شهادة، مقابل 372 شهادة طلاق في العام 2017 بتراجع نسبته نحو 28%.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، أن تعداد سكان الإمارة بلغ ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة مع نهاية العام 2018، شكل الإماراتيون نحو 8% منهم بعد أن بلغ عددهم 254 ألفاً و600 نسمة.

وأوضحت البيانات، أن عدد السكان الإماراتيين ارتفع خلال العام 2018 بنسبة 3.83% مقارنة بالعام السابق، حيث شكل الذكور نسبة 69.96% من إجمالي تعداد السكان (مواطنون ومقيمون) بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد العاملين في إمارة دبي والمقيمين خارجها، والمقيمين المؤقتين، مليوناً و190 ألف نسمة.

وبحسب الإحصاءات الديموغرافية، ارتفع عدد سكان دبي من 183 ألف نسمة في العام 1975 إلى 689 ألفاً في العام 1995، ليتخطى حاجر المليون نسمة للمرة الأولى في العام 2005، وحاجز المليونين نسمة في العام 2011، وثلاثة ملايين نسمة في العام 2018.

ووفقاً لبيانات المركز الصادرة عن دائرة محاكم دبي، فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 965 عقداً، مقابل 1050 عقداً في العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت نحو 8.10%.

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أما بالنسبة لإجمالي عقود الزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتي بغير الإماراتية، والإماراتية بغير الإماراتي) فبلغ 700 عقد، مقابل 694 عقداً في العام 2017 بنمو نسبته نحو 0.86%.

وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية) فقد بلغت 2650 عقداً في العام 2017، مقابل 2776 عقداً في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 4.75%.

وبلغت شهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية خلال العام الماضي 268 شهادة، مقابل 372 شهادة طلاق في العام 2017 بتراجع نسبته نحو 28%.

وبالنسبة لإجمالي شهادات الطلاق للزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتي بغير الإماراتية، والإماراتية بغير الإماراتي)، فبلغ 165 شهادة مقابل 233 وبنسبة تراجعت بلغت 29.18%.

أما بالنسبة لشهادات الطلاق (غير إماراتي وغير إماراتية) فقد بلغت 887، مقابل 879 شهادة خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو طفيفة بلغت 0.91%.