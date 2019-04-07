طقس غائم غداً وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية (20 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س) على البحر. والخليج العربي: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:09 والمد الثاني عند 03:02 أما الجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 20:43. بحر عمان: خفيف - متوسط الموج .

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