شركة YouGotaGift تطرح منتجها الجديد "ريوردس" الذي يوفر للشركات والمؤسسات الحكومية الحل الأمثل لتقديم...

أعلنت شركة YouGotaGift، الشركة الرائدة في مجال بطاقات الهدايا الرقمية في الشرق الأوسط، عن طرح برنامج المكافآت "ريوردس" Rewards، الذي يوفر للشركات من مختلف الأحجام في المنطقة، الحل الأمثل لتقديم المكافآت والحوافز لموظفيها والعاملين لديها.

ويقدم برنامج "ريوردس" للشركات التي ترغب في مكافأة الموظفين سواء على "تميز الأداء الوظيفي"، أو "تنفيذ مشاريع رائدة"، أو "جوائز السلامة والأمن الصناعي"، أو "الابتكار والتطوير" أو لاختيارهم "الموظف المثالي للشهر"، حلاً سريعاً وسهلاً وعملياً، لتقديم مكافأة قيمة للموظف.

وتوفر شركة YouGotaGift أو (وصلتك هدية) حلولاً رقمية، سواء للهدايا الفردية وكذلك برامج مكافآت العملاء والمستهلكين واستبدال نقاط برامج مكافآت الولاء.

وأعلن السيد/ حسين مكية الرئيس التنفيذي لشركة YouGotaGift: "لدى كل شركة نظاماً مختلفاً لتقديم المكافآت لموظفيها على مدار العام، سواء كان ذلك لتهنئتهم على العمل الجيد الذي قاموا به، أو ببساطة لإظهار التقدير لجهودهم..غير أن ذلك يمكن أن يتحول إلى صداع إداري خاصة، خلال الفترات المزدحمة بالعمل، مما قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى التغاضي عن مبادرات وأفكار جيدة للمكافآت. وهنا يأتي دور شركة YouGotaGift، حيث تجعل عملية تحديد نوع المكافأة، والموردين الذين سيوفرونها، وكذلك عملية تقديمها للموظفين أكثر سهولة ويسراً".

ويتميز برنامج المكافآت "ريوردس"، الذي تطرحه الشركة بأنه سريع أيضًا، ويمكن للموظفين استبدال بطاقة المكافآت الرقمية eGift Cards الخاصة بهم، في أكثر من 150 محلاً تجارياً، توفر كبرى العلامات التجارية العالمية، سواء لدى مراكز التسوق أو محلات الأزياء والإلكترونيات والترفيه وصالونات التجميل والمطاعم، وغير ذلك الكثير.

وتوفر شركة YouGotaGift بطاقات المكافآت الرقمية لمجموعة متنوعة من الاحتياجات الفردية والتجارية، مما يجعل عملية تقديم الهدايا عبر الإنترنت سهلة وقيمة. ويُقدّر الموظفون بطاقات المكافآت الرقمية لأنها تمكنهم من الحصول على ما يريدونه حقاً، مقابل قيمة البطاقة. ويمكن الحصول في مقابل قيمة البطاقة، على أي من السلع والخدمات التي توفرها الكثير من متاجر التجزئة مثل "مول الإمارات/ سيتي سنتر" Mall of the Emirates/CityCentre، "دي جي شرف" DG Sharaf، "ساكو" Saco، "جرير" Jarir، "سنتربوينت" Centrepoint، "لولو هايبر ماركتس" Lulu Hypermarkets، "فوكس سينماز" Vox Cinemas، "زارا" Zara، "أوبريشن فلافل" Operation Falafel، "نون" Noon، "كوستا" Costa، "ناندوز" Nando’s وغيرها الكثير.

مع تصاعد حدة المنافسة بين الشركات على اقتناص الكوادر البشرية، التي تتمتع بالموهبة والكفاءة، واستمرار الاحتفاظ بها، فقد أصبحت برامج ضمان ولاء الموظفين، ومكافأتهم، أدوات رئيسية يستخدمها أصحاب العمل والشركات لتعزيز الإنتاجية والحماس وروح الانتماء لدى موظفيهم. وتعتبر بطاقات المكافآت الرقمية هي الأداة المثالية لتقديم مجموعة متنوعة من المكافآت للموظفين في مختلف أنواع الشركات. وهي تعتبر حلاً مثالياً متميزاً لتقديم المكافآة للموظف، سواء أكان مدير مبيعات يريد أن يكافئ موظفاً لديه "بائع الأسبوع"، أو رئيس فريق السلامة المهنية، يريد أن يكافئ مهندساً، على سجله وتاريخه الوظيفي، الذي لا تشوبه شائبة، أو مدير بمحل تجاري يريد أن يكافئ "موظف الشهر" أو مدير موارد بشرية يريد أن يفاجئ أحد الموظفين بهدية عيد ميلاد.

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ويتيح برنامج المكافآت "ريوردس" من YouGotaGift، للشركات أن تطلب بطاقات المكافآت الرقمية عبر الإنترنت، وأن يتم تسليمها على الفور، عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو كبطاقات مطبوعة. كما توفر أيضاً خيارات تحديد هوية البطاقة، كأن تحمل أيضاً، علامتها واسمها التجاري وشعارها أو تهنئة معينة أو رسالة شخصية للمستلم.

وعلى الرغم من أن عملية مكافأة الموظفين تتم إلكترونياً بالكامل، ابتداءً من الطلب وحتى تسليم البطاقة، إلا أن YouGotaGift توفر أيضًا مستشارين لتقديم النصيحة بشأن الطلبيات الكبيرة، وتحقيق التكامل بين واجهة برمجة التطبيقات API، وأنظمة العملاء، وغيرها من الحلول التي يتم تصميمها لكي تلائم الاحتياجات المختلفة لكل شركة.

تجدر الإشارة إلى أن كبريات الشركات في المنطقة، في مختلف القطاعات، من شركات الاتصالات وحتى البنوك والشركات الكبرى، تعتمد على الحلول التي تقدمها شركة YouGotaGift في مجال برامج مكافآة وضمان ولاء العملاء، حيث تقدم الشركة خيارات متنوعة، لا مثيل لها من المكافآت، وتجربة لا تنسى في خدمة العملاء، معززة بأحدث التقنيات وأفضلها في هذا المجال، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. وتأتي كل من "أرامكس" Aramex و"مكديرموت" McDermott و"ميشلان" Michelin و"سامسونج" Samsung و"دناتا" DNATA، على رأس قائمة كبيرة من الشركات التي تعتمد حلول YouGotaGift في مجال برامج مكافآت الموظفين.

ويقدر حجم سوق بطاقات الهدايا على المستوى العالمي، بحوالي 300 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن يواصل السوق نموه ليبلغ نحو 698 ملياراً، بحلول عام 2024، حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسوق 10٪، وهو يرجع بصفة أساسية إلى نمو التجارة والأعمال فيما بين الشركات B2B (1). ويمتلك سوق الهدايا والمكافآت الرقمية إمكانيات نمو هائلة، حيث أن نحو 70٪ من جميع حوافز الشركات، يتم تقديمها حالياً في شكل رقمي.