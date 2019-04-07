الامارات | "تاكسي دبي" تخفض تعرفة فتح العداد للمسافرين القادمين عبر مطار آل مكتوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "تاكسي دبي" تخفض تعرفة فتح العداد للمسافرين القادمين عبر مطار آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة "تاكسي دبي" بهيئة الطرق والمواصلات عن خفض تعرفة فتح عداد مركبات الأجرة المخصصة لنقل المسافرين القادمين عبر مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" بنسبة 75 في المائة وذلك خلال الفترة ما بين 16 أبريل الجاري وحتى 30 مايو المقبل والتي سيتم خلالها إغلاق المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي 45 يوما لإنجاز عمليات التطوير والتحديث الكامل للمدرج وتحويل جزء من الرحلات الجوية إلى مطار آل مكتوم الدولي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي الدكتور يوسف محمد آل علي أن انتقال المسافرين من مطار آل مكتوم الدولي أصبح الآن أسرع وأقل تكلفة حيث تم تخفيض تعرفة فتح العداد من 20 إلى 5 دراهم بخصم يبلغ 75 في المائة لمستخدمي مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي ..مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتزامن مع مشروع تطوير المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي الذي يستغرق 45 يوما مما سيؤدي إلى زيادة حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي "دبي ورلد سنترال" بنسبة 700 في المائة خلال تلك المدة.

وقال " استحدثنا أيضاً خدمة مركبات الأجرة لتنقّل المتعاملين بالتشارك في مطار آل مكتوم الدولي كخدمة إضافية جديدة تسهم في تخفيض التكاليف على المسافرين القادمين حيث أصبح بإمكان أكثر من متعامل ارتياد مركبة أجرة واحدة والوصول بها لعدة وجهات مختلفة تسهيلاً لعملية نقل الركاب المسافرين وتقليل مدة الانتظار وتوفير النفقات وذلك انطلاقاً من غاياتنا الاستراتيجية المتمثلة بالتشغيل المتميز وإسعاد الناس والتزام "تاكسي دبي" بتقديم أفضل ما لديها من خدمات لمتعامليها لإثراء تجربتهم ومواكبة طموحاتهم وتوقعاتهم ".