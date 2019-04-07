حاكم الشارقة يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة