حاكم رأس الخيمة يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في وفاة الشيخة عائشة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.