"كريستيز" تعيّن في دبي رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً تنفيذياً

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات عن تعيين مايكل جيها رئيساً لمجلس إدارتها في الشرق الأوسط، اعتباراً من الأول من إبريل، تقديراً لمساهمته الطويلة والبنّاءة في تعزيز دور "كريستيز" بالمنطقة، وفي إشارة إلى التزام الشركة المستمر بنمو أعمالها الإقليمية. كذلك أعلنت الشركة عن انضمام كارولين لوكا-كيركلاند إلى "كريستيز" وتعيينها مديراً تنفيذياً في مقر الشركة الإقليمي الواقع في دبي، حيث ستتولى مسؤوليات الإشراف على الفريق والمبيعات السنوية، وتحديد فرص النمو والتحرّك نحو استغلالها، فضلاً عن زيادة التعريف بعلامة "كريستيز" واستقطاب عملاء جدد من جميع أنحاء المنطقة.

ومن المنتظر أن يركّز مايكل في دوره الجديد على تعزيز مشاركة العملاء والتفاعل معهم وإثراء الأنشطة التجارية الاستراتيجية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، دعماً للأعمال وتحقيقاً للمشاركة الفعالة من ممثلي الشركة في أنحاء المنطقة. وكان مايكل جيها احتفل حديثاً بمرور عشرين عاماً على انضمامه إلى "كريستيز"، وذلك في قسم التقييمات بلندن، قبل أن ينتقل في العام 2006، إلى دبي لبناء فريق محلي والمساعدة في إطلاق مبيعات "كريستيز". واستطاع منذ ذلك الحين دفع عجلات النمو الإقليمي لدار المزادات العالمية بالمنطقة، حيث رسّخ لها مكانة مرموقة في الشرق الأوسط كعلامة تجارية تمتاز بقوة المبيعات والريادة في السوق.

وعبّرت كارولين لوكا-كيركلاند عن إعجابها بمشاهدة "العمل الرائع" الذي أدته الفرق المتخصصة والتشغيلية في "كريستيز" خلال مزادات شهر مارس، مُعربة عن أملها في تقديم "مساهمات مؤثرة في إطار هذا الجهد الجماعي الكبير". وقالت بمناسبة تعيينها مديراً تنفيذياً لدى "كريستيز" الشرق الأوسط، إنها تتطلع إلى المضي قُدماً بالعمل مع مايكل على تطوير استراتيجيتنا وتعزيز التزامنا تجاه المنطقة".

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وتتمتع كارولين بخبرة واسعة وشغف عميق للعب دورها الجديد في "كريستيز" حيث ستعمل على إدارة فريق الشركة في دبي خلال المرحلة القادمة من النمو والنجاح في المنطقة. وكانت كارولين عملت مستشاراً عاماً للثقافة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتسع سنوات. وشملت أبرز المشاريع التي عملت عليها خلال فترة توليها ذلك المنصب الإشراف على علاقة حكومة أبوظبي بشركائها من المتاحف العالمية، وتأسيس لجنة الاستحواذ على المجموعات الفنية للحكومة، والمساهمة في تنظيم تسع دورات من معرض فن أبوظبي. وتولّت كارولين في السابق مناصب في شركة "دي إل إيه بايبر" للقانون الدولي في مكاتبها بالقاهرة وباريس وأبوظبي، وفي شركة "آلن آند أوفري"، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، وتتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية بطلاقة.