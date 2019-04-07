"مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" يحصد جائزة دبي التقديرية للجودة لتميّزه في تحقيق القيمة لأعضائه

حصد "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، جائزة فئة الهيئات التمثيلية من جائزة دبي التقديرية للجودة، خلال حفل النسخة الخامسة والعشرين من جوائز التميز لقطا ع الأعمال، الذي أقيم في قاعة "أرينا" في مدينة جميرا.

وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضمن الحفل توزيع جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة. وتستضيف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الحفل السنوي للجوائز التي تكرّم استدامة جودة الأداء والإنجازات التي حققتها مختلف الشركات والهيئات، ومدى التزامها بأعلى معايير التميز.

وحصد "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" جائزة الهيئات التمثيلية التي تعتبر جزءاً من جائزة دبي للجودة، تقديراً لدوره في التفاعل البنّاء مع الأعضاء وتحقيق قيمة كبيرة لهم ورفدهم بالعديد من المزايا الهامة.

بهذه المناسبة قال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": "نحن فخورون بهذا التكريم الرفيع من جائزة دبي للجودة، والذي يلقي الضوء على التزامنا الجاد والمستمر بتحقيق قيمة مستدامة لأعضائنا وجميع المعنيين. وفي ضوء تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على التنمية المستدامة، والجهود الحثيثة التي تُبذل نحو تحقيق الرؤية الخضراء التي أرست ملامحها قيادتنا الرشيدة، فإننا ماضون قدماً في العمل على تعزيز الوعي بأهمية استدامة البيئات العمرانية، وعقد الشراكات البنّاءة التي تمنح القطاع زخماً أكبر نحو تحقيق هذه الأهداف. كما يعكس هذا التكريم أيضاً حرصنا المتواصل على اعتماد أفضل الممارسات في عملياتنا على كافة المستويات".

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وتعتمد جائزة دبي للجودة على نموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، يقوم على تسعة معايير للتميز المؤسسي. وشملت عملية التقييم زيارة ميدانية شاملة، حيث توجب على المتقدمين إظهار القدرة على مواصلة التطوير المستمر.

ويستضيف "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" بصورة دورية فعاليات ومؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية. كما حرص المجلس على تطوير سلسلة من الأنشطة بما في ذلك فعاليات التواصل وورش العمل التقنية وأيام العمل المكثف وتقديم التسهيلات للبرامج التدريبية المتخصصة بقضايا تعنى ببيئات المباني بما يلبي متطلبات الأعضاء والمجتمع الإماراتي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.