أسكوت العالمية للفنادق تعيّن مديراً لتطوير الأعمال في دبي

كشفت إدارة مجموعة ’أسكوت المحدودة‘ (أسكوت)، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، عن تعيين سيريل وارسونو بمنصب مدير تطوير الأعمال ضمن مقرها الإقليمي في دبي، وذلك بهدف تعزيز خبرات فريقها التنفيذي، والمساعدة في تنمية المحفظة الفندقية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط عموماً والخليج خاصة، ويعتبر سيريل وارسونو، الذي تعود أصوله إلى إندونيسيا، أحد أهم الخبراء البارزين في قطاع الضيافة، ويتمتع بخبرة دولية كبيرة تزيد عن 20 عاماً في كافة جوانب القطاع، وقد عمل سابقاً مع عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المرموقة.

هذا وتمتلك مجموعة ’أسكوت‘ حالياً 12 فندقاً في 11 مدينة ضمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وغانا، وتندرج جميعها تحت علامات ’أسكوت‘ و’سيتادينس‘ و’سومرست‘ التابعة للمجموعة والحائزة على أهم الجوائز في قطاع الضيافة، وتعمل ’أسكوت‘ على تشييد 11 فندق جديداً في المنطقة حالياً، والتي تضم 1,638 شقّة فندقية، ومن المقرّر أن تُفتتح ستة منها في المملكة العربية السعودية، بينما تتوزّع باقي الفنادق في الإمارات العربية المتحدة وغانا وسلطنة عمان.

وفي تعليقه حول استلام المنصب الجديد، قال وارسونو: "يسرني جداً الانضمام إلى فريق ’أسكوت‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة بعد أن حققت المجموعة خلال السنوات الأربع الماضية نمواً كبيراً لتصبح اليوم واحدةً من أبرز شركات الشقق الفندقية في منطقة الشرق الأوسط" ، وأضاف: "تواصل الإمارات توفير البنية التحتية الممتازة لشركة ’أسكوت‘ لتوسيع محفظتها وتعزيز حضورها، وأتطلع إلى الاستفادة من النجاح الذي حققه الفريق من خلال إيجاد فرص إدارية وشراكات جديدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تطوير محفظة استثمارات المجموعة في أسواق جديدة".

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ومن جانبه، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى ’أسكوت‘: "حققت شركة ’أسكوت‘ نمواً وتوسعاً قوياً في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة الماضية، وفي عام 2018 نجحنا بإطلاق عملياتنا في السوق الأفريقية ، وتواصل شركتنا مسيرتها في النمو والتقدم نحو هدفنا الإقليمي المتمثل في الوصول إلى 5 آلاف وحدة سكنية بحلول عام 2020، وقد وجدنا أنه من المهم للغاية توسيع فريق الإدارة في الشركة لتحقيق هذا الهدف، ولذلك يسعدنا أن نرحب بسيريل وارسونو كأحد أفراد فريق العمل، والذي سوف يعزز انضمامه من مكانة ’أسكوت‘ الرائدة في قطاع الشقق الفندقية في العالم".

يذكر أنّ وارسونو كان قد بدأ مسيرته المهنية في قطاع الضيافة في عام 1995 بصفته موظف متدرب في مجال تقديم خدمات الأغذية والمشروبات في فندق ’كابلرهوف‘ في سويسرا، وسرعان ما ارتقى عبر المناصب الوظيفية، وبحلول عام 1999 شغل منصب مدير منافذ المأكولات والمشروبات في فندق ’ذا ويستن نيو أورليانز‘ بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب المدير العام لفندق ’ميريتوس سورابايا سيتي سنتر‘ في سورابايا، إندونيسيا في عام 2012، وقبل انضمامه إلى ’أسكوت‘، شغل وارسونو منصب مدير منطقة دبي لمرحلة ما قبل الافتتاح (منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا) في شركة ’فريزرس هوسبيتاليتي‘، ويحمل وارسونو شهادة دبلوم عالي في إدارة الفنادق والسياحة من "الكلية السويسرية لإدارة الفنادق" الشهيرة بمدينة مونترو في سويسرا، إضافة إلى شهادة دبلوم في إدارة الفنادق من "الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة" بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.