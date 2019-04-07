الامارات | انخفاض وفيات حوادث الدراجات النارية برأس الخيمة خلال السنوات الـ3 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض وفيات حوادث الدراجات النارية برأس الخيمة خلال السنوات الـ3 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن الإمارة سجلت انخفاضا ملحوظا في مؤشر عدد حوادث الدراجات النارية خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك نتيجة الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها إدارة المرور والدوريات لسائقي الدراجات النارية.

وأوضح أن الإمارة سجلت وقوع 44 حادث دراجة نارية سنة 2016 أسفر عن وفاة أربع أشخاص وإصابة 44 آخرين بإصابات متفاوتة، فيما انخفضت حوادث الدراجات النارية سنة 2017 إذ سجلت الإمارة وقوع 22 حادث دراجة نارية أسفر عن وفاة شخص وإصابة 23 آخرين بإصابات متفاوتة، فيما سجلت الإمارة العام الماضي انخفاضا ملحوظا في حوادث الدراجات النارية إذ وقع 16 حادثا أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة.

وأضاف خلال إطلاق فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات أمس حملة توعوية حول مخاطر استخدام الدراجات النارية على الطريق تزامناً مع عطلة الربيع، أن الإدارة التقت مستخدمي الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي في المناطق البرية بالإمارة وقامت بزيارة المحلات التجارية المختصة ببيع واستئجار الدراجات النارية والمناطق التي تكثر فيها حوادث الدهس أو التصادم وذلك من أجل توجيه النصائح والإرشادات لمستخدمي الدراجات النارية وتقديم السترات الفسفورية لهم والتأكيد على أهمية ارتداء الخوذة وكل ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة على السائق أو الراكب لضمان حمايتهم وسلامتهم من مخاطر الحوادث.

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وأشار إلى أنه يجب على أولياء الأمور متابعة ومراقبة أبناءهم الأطفال أثناء قيادتهم للدرجات النارية، لتفادي تعرضهم لمخالفات مرورية وفقاً للبند 81 من القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري بعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق أو عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب بوقوع غرامة قيمتها 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية، وتابع أن المادة رقم 92 من القانون المروري الاتحادي تنص على تغريم كل من استخدم الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق بـ 3000 درهم وحجز الدراجة لمدة 90 يوماً.

وذكر أن شرطة رأس الخيمة لن تتهاون مع أي سلوكيات سلبية أو قيادة متهورة قد تعرض حياة الآخرين للخطر متمنياً السلامة للجميع، وطالب مستخدمي الطريق وقائدي الدراجات بضرورة التعاون مع عناصر الشرطة في نشر حملة "مخاطر استخدام الدراجات النارية".