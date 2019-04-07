برنامج إكسبو 2020 دبي #حيّاكم2020 يدعو الجميع للترحيب بالعالم

شهد أكثر من 60 ألفا من جمهور كأس دبي العالمي من أصحاب خيول السباق ومدربيها ومشجعي سباقاتها الإطلاق الرسمي العام لبرنامج التفاعل المجتمعي من إكسبو 2020 عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية وذلك في عطلة نهاية الأسبوع.

تتمحور مبادرة #حيّاكم2020، المستمدة من أسلوب الإمارات التقليدي للترحيب بالضيوف، حول تعزيز مشاعر الفخر الوطني بإكسبو 2020 والتشويق له مع استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة 190 دولة وملايين الزوار ابتداءً من أكتوبر 2020.

واستلهاما من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للترحيب بالعالم في موقع متميز، أقيم كأس دبي العالمي ليكون أبرز الأحداث الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تجذب عشرات الآلاف من الجماهير سنويا ويتابعها ما يصل إلى 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون.

وأتاحت النسخة الرابعة والعشرين من كأس دبي العالمي التي تنظم في مضمار مَيْدان الدولي، منصة استثنائية لأولى الأنشطة العامة لبرنامج #حيّاكم2020. والتي ستشمل فعاليات مفتوحة في موقع إكسبو 2020 دبي، ومهرجانات عائلية في أنحاء الإمارات، وفرصا للجميع لإظهار روح #حيّاكم2020، من الأجهزة الحكومية والشركات، ووصولا إلى المدارس والأسر.

واستمتع المشاركون في كأس دبي العالمي – والتي بلغ عدد الخيول المشاركة فيها 109 خيول من 13 دولة هذا العام – بلمحة عن عالم الترفيه الثري والمتنوع الذي سيوفره إكسبو 2020 لرواده، حيث قدمت فرق فنية وشعبية من ثقافات متعددة عروضًا تمثل مختلف الدول التي ستشارك في إكسبو.

كما ساهمت ردهة #حيّاكم2020 والمجسمات ثلاثية الأبعاد التي حملت وسم #حيّاكم2020 في أنحاء مضمار ميدان في زيادة التوعية بمبادرة إكسبو الجديدة المشوقة، وتشجيع مرتادي السباق على التعبير عن ما تمثله كلمة "حيّاكم" بالنسبة لهم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، "في أقل من 18 شهراً، سنستقبل زواراً ودولاً من كافة أنحاء العالم في الإمارات العربية المتحدة لحضور إكسبو 2020 والذي وعدنا أن يكون استثنائياً بكل المعايير.

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"هذه هي فرصتنا لكي نحكي قصة بلدنا للعالم – إنجازاتنا، وتطلعاتنا، والقيم التي نمثلها. ويجب أن يبدأ هذا بأن نرحب بالزوار والمشاركين وأن نظهر لهم تقاليد الضيافة والكرم التي تمثل ركناً أساسياً في مجتمعنا – إنها روح "حيّاكم".

ومن الآن إلى أكتوبر 2020، ندعو الجميع للانضمام إلينا بينما نستعد للترحيب بالعالم وللمشاركة في #حيّاكم2020، مهما كانت أعمارهم أو جنسيتهم أو ثقافتهم".

انطلقت فكرة برنامج #حيّاكم2020 للمرة الأولى في فبراير، عندما قدّم ثلاثة طلاب إماراتيين أفكارهم للترحيب بالعالم، بعد سماع كلمة ألقاها صاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال زيارة أجراها في الآونة الأخيرة لموقع إكسبو، واستخدم خلالها عبارة الترحيب الإماراتية التقليدية "حيّاكم".

وقدم أكثر من 54 ألف مواطن ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل دعمهم لإكسبو 2020، عبر إبداء رغبتهم بالانضمام إلى برنامج المتطوعين في إكسبو، والذي سيضم 30 ألف متطوع سيكونون واجهة الحدث الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت 190 دولة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، والذي سيتيح لهم فرصة لعرض إبداعاتهم وثقافتهم وتقاليدهم أمام الزائرين الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 25 مليون زائر.

#حيّاكم2020 برنامج للتفاعل المجتمعي على المستوى الوطني يهدف لإشراك الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولاكتشاف الوسائل العديدة التي يمكنكم من خلالها إظهار روح حيّاكم يمكنكم تنزيل حُزمة الأدوات الرقمية للوسم #حيّاكم2020، مجانا من على الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي www.expo2020dubai.ae.