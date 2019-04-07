هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تعلن عن بدء الأعمال الإنشائية في ساحة التزلج بحديقة صقر العامة

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن بدء الأعمال الإنشائية لبناء ساحة للتزلج في حديقة صقر العامة الأسبوع الماضي، وذلك بحضور هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ والمهندس أحمد محمد أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة.

وفي إطار المبادرات المتواصلة التي تطلقها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف تلبية مختلف تطلعات زوار الإمارة وسكانها، يأتي تشييد ساحة التزلج ليسهم في تعزيز العروض الترفيهية التي توفرها أكبر حديقة عامة في رأس الخيمة.

تمتد ساحة التزلج المقرر افتتاحها في شهر مايو من هذا العام على مساحة قدرها 620 متراً مربعاً، وتتميز بتصميم فريد من نوعه، حيث تعتبر ساحة التزلج الوحيدة المشيدة داخل حديقة عامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تبنى حول مساحة خضراء ضمن محمية شجر الغاف في حديقة صقر. هذا وتم تصميم الساحة لتشمل أشجار الغاف الموجودة في الحديقة لضمان المحافظة عليها ولتوفير التظليل الطبيعي للزوار. وستضم الساحة العديد من الحواجز المختلفة التي تناسب المتزلجين من كافة المستويات وتشمل الأهرام والحواف والضفاف والسكك الدائرية، وجميعها مصممة خصيصاً لتحويل حديقة صقر العامة إلى وجهة استثنائية للتزلج على العجلات وألواح التزلج ودراجات "بي إم إكس" الهوائية.

وبهذه المناسبة، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يأتي تشييد ساحة مخصصة للتزلج في حديقة صقر العامة بمثابة إضافة نوعية إلى أكبر منطقة ترفيهية عامة في رأس الخيمة، ونحن على ثقة بأنها ستوفر لزوار الإمارة وسكانها مساحة جديدة ومجهزة جيداً للتمتع بمختلف أنواع التزلج في الهواء الطلق. كما ستمنح الساحة عشاق التزلج في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة سبباً إضافياً لزيارة رأس الخيمة والتمتع بالنشاطات والتجارب العديدة التي توفرها الإمارة".

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من جانبه، قال المهندس أحمد محمد أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة: "نفخر بالإعلان عن تدشين الأعمال الإنشائية في أول ساحة مخصصة للتزلج في رأس الخيمة، والتي من شأنها إثراء قائمة المرافق المجتمعية التي توفرها الإمارة لزوارها وسكانها. وبموقعها المتميز في حديقة صقر العامة الشهيرة، ستوفر ساحة التزلج وجهة رائعة في الهواء الطلق لعشاق التزلج الباحثين عن منطقة مجهّز بصورة مثالية لمزاولة الرياضة، كما أنها ستكون موقعاً مثالياً لمسابقات التزلج والفعاليات الاجتماعية المتنوعة".

وبهدف استقطاب عشاق رياضة التزلج من الدولة وخارجها، ستشهد ساحة التزلج الجديدة فعالية خاصة احتفاءً بافتتاحها في شهر مايو. وتجدر الإشارة إلى أن رياضة التزلج على الألواح ستنضم للمرة الأولى إلى قائمة الألعاب الأولمبية في عام 2020، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققته هذه الرياضة الشعبية بالتحول إلى رياضة شهيرة عالمياً واكتسابها تقديراً واسعاً بفضل تأثيرها الإيجابي على الشباب.

تعليق الصورة (من اليمين إلى اليسار): المهندس أحمد محمد أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة؛ وهيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة