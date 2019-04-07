تخريج دفعة جديدة من موظفات ’اينوك‘ الإماراتيات ضمن برنامج التدريب في "كلية آل مكتوم للتعليم العالي"

استكملت الدفعة الثانية من موظفات مجموعة ’اينوك‘، والتي تشمل ثلاث موظفات إماراتيات، برنامج التدريب الأكاديمي الشتوي الذي استمر لمدة أربعة أسابيع في ’كلية آل مكتوم للتعليم العالي‘.

هذا وقد حضر حفل التخرج الذي أقيم في قاعة "ماريات هول" في مدينة دندي الاسكتلندية، سعادة سليمان حامد المزروعي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، وسعادة ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء "كلية آل مكتوم للتعليم العالي"، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘، واللورد بروفوست إيان بروتويك، عمدة مدينة دندي.

وشاركت كل من شيخة الشامسي، وشيرين المازمي، وعلياء الصالح في نسخة هذا العام من برنامج التدريب الأكاديمي الشتوي، الذي تضمن ندوات وجلسات نقاشية ومحاضرات ومناظرات، بالإضافة إلى أنشطة ورحلات دراسية هادفة لتوسعة الآفاق الفكرية والمعرفية للطالبات. وعلى مدى أربعة أسابيع، اكتسبت الطالبات معلومات قيّمة حول مواضيع متنوعة شملت حوار الحضارات، والتاريخ والثقافة الأسكتلندية، والقيادة والإدارة، والسياسة الأسكتلندية.

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بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي: "تعدّ الكوادر النسائية عنصراً جوهرياً في ’اينوك، ونحرص دائماً على تزويد الموظفات الإماراتيات بالبرامج التدريبية المتكاملة بالإضافة إلى منحهن فرصة المشاركة في المبادرات الأكاديمية التي تعزز مهاراتهن وخبراتهن المهنية والمعرفية. ولأننا ندرك أن مواهبنا الشابة هي مرتكزنا الرئيسي نحو بناء المستقبل، سنبقى ملتزمين برفد هذه المواهب بالتدريب والأدوات والفرص التي تثري إمكاناتها على كافة المستويات."

يُذكر أن المشاركة الأولى لموظفات ’اينوك‘ في برنامج التبادل الأكاديمي في "كلية آل مكتوم للتعليم العالي" كانت في العام 2018. وفي ذات السياق، تعاونت مجموعة "اينوك" مع العديد من الجامعات ومنها "جامعة هيريوت وات" و"الجامعة البريطانية في دبي" و"كليات التقنية العليا"، وذلك وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير الموارد البشرية الوطنية.

وانطلاقاً من دورها كشركة نفط وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، تركّز ’اينوك‘ على تعزيز كوادرها الإماراتية، ووصلت فعلياً إلى نسبة توطين تبلغ 40 بالمائة، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 50 بالمائة بحلول عام 2021، وذلك بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.