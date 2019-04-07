"الإمارات الإسلامي" يعلن اسم الفائز بجائزة المليون درهم من حساب "كنوز" للتوفير

أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن اسم الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى في السحب الشهري لحساب "كنوز" للتوفير. وكانت الجائزة النقدية وقدرها مليون درهم من نصيب المواطن عبدالله الشامسي الذي تسلّم شيك الجائزة في مقرّ الإمارات الإسلامي في مدينة دبي الطبية.

وتعليقاً على فوزه بالجائزة، قال عبدالله الشامسي: "أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع العاملين في ’الإمارات الإسلامي‘ بمناسبة فوزي بالجائزة النقدية الكبرى. فقد كنت في مدينة مكة المكرّمة عندما تلقيت اتصالاً ينبئني بفوزي بالمليون درهم، لكنني عجزت بداية عن تصديق هذه النبأ السار حتى أكد لي المصرف صحتّه مرة أخرى لدى عودتي إلى الإمارات العربية المتحدة".

من جهته، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يطيب لي باسم ’الإمارات الإسلامي‘ أن أتقدم بأحر التهاني إلى عبدالله الشامسي لفوزه بجائزتنا الكبرى وقدرها مليون درهم نقداً. وتأتي الجوائز الكبرى والمزايا المجزية التي يقدمها حساب ’كنوز‘ للتوفير الحائز على الجوائز، لتعكس التزامنا بالتأثير إيجاباً في حياة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والوافدين أيضاً عبر مساعدتهم على تحقيق أحلامهم".

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وأضاف: "نلتزم في ’الإمارات الإسلامي‘ بتقديم حلول مصرفية تركز على متعاملينا أولاً مثل حساب ’كنوز‘ للتوفير، والذي يكافئ عادات الإنفاق والادخار السليمة ويحث المتعاملين على تبني أنماط مالية صحيّة في حياتهم".

ويعتبر حساب التوفير "كنوز" الفائز بجائزة "أفضل منتج مصرفي" من مجلة "جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو" أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها "الإمارات الإسلامي"، ويتيح للمتعاملين فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم، أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم.

وفي الوقت الراهن، ينظم "الإمارات الإسلامي" حملة ترويجية تمتد حتى يوم 30 أبريل 2019 يمنح بموجبها 10 سيارات "تيسلا" وأكثر من 200 جائزة نقدية. وتشمل الحملة الترويجية متعاملي حساب "كنوز" الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون بها في حسابهم لفرصة واحدة للدخول في السحب الشهري على سيارة "تيسلا". ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة للفوز بإحدى الجوائز النقدية اليومية الخمس وقيمة كل منها 3000 درهم يومياً، مقابل الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم.