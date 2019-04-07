الامارات | شرطة عجمان تكرم منقذ الطفل ذي الثلاث سنوات من السقوط من الطابق السابع

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تكرم منقذ الطفل ذي الثلاث سنوات من السقوط من الطابق السابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان السيد محمد انس العرابي سوري الجنسية، مشيدا بسرعة البديهة وحسن التصرف التي أظهرها لانقاذ الطفل، حيث شاهد من خلال نافذة منزله عن طريق الصدفة طفل بعمر ثلاث سنوات (عربي) يتسلق النافذة بشكل يهدد حياته من الطابق السابع في البناية المقابلة، فتوجه إليه فورا ودخل الشقة وتمكن من الإمساك به وحمايته مع اخوته في ظل غياب الوالدان وتركهم لابنائهم برفقة الخادمة دون تأمين السلامة في المنزل، واتصل بمركز شرطة النعيمية الشامل وبلغهم بالحادثة.

وعليه انتقلت دورية الشرطة إلى الموقع وأمنت على الأطفال بنقلهم إلى مركز الدعم الاجتماعي لحين استدعاء ذويهم.

ومن جانبه نوه المقدم غيث خليفة الكعبي بضرورة الاهتمام بتأمين إجراءات السلامة في المنازل وخاصة في الشقق العالية ذات النوافذ القابلة للفتح لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من خطر السقوط، متمنياً السلامة للجميع.