الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الأحد، صحواً إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على المناطق الغربية والبحر والجزر.
وأضاف أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلو متراً في الساعة، على البحر.
والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
وتوقع أن يكون طقس يوم غد الإثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلو متراً في الساعة على البحر، أما البحر فيكون متوسط الموج ويضطرب مع السحب في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.
ويكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط بعض الأمطار على فترات، خاصة على المناطق الغربية والساحلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كيلو متراً في الساعة، على البحر.
أما البحر فمضطرب خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
كما توقع المركز أن يكون طقس يوم الأربعاء غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة لسقوط الأمطار قد تكون رعدية أحياناً خاصة على المناطق الغربية والساحلية من حين إلى آخر، مع انخفاض في درجات الحرارة ،وتصبح الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كيلو متراً في الساعة.
أما البحر فيكون مضطرباً خاصة مع السحب في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.
وفي يوم الخميس يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كيلو متراً في الساعة . أما البحر فيكون مضطرباً خاصة مع السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.