60 ألف معاملة أنجزتها «تم» ومركز الاتصال خلال شهرين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال فروع مراكز «تم» بأبوظبي والظفرة والعين، إضافة إلى مركز الاتصال الهاتفي، 60 ألف معاملة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وقال المهندس محمد عبدالحميد العسكر مدير قطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء في هيئة الأنظمة والخدمات الذكية لـ«الاتحاد»: «إن تقرير أداء قنوات منظومة «تم» أظهر أن عدد المعاملات التي تلقاها مركز الاتصال بلغ 50 ألفاً و904 معاملات خلال شهرين يناير وفبراير، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في خمسة مراكز لخدمات أبوظبي الحكومية «تم» نحو 10 آلاف معاملة خلال الفترة نفسها».

وأضاف «أن التقرير شمل أيضاً تحليل نسب رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية والتي بلغت 87.8%، فيما بلغت نسبة رضاء المتعاملين عن مركز الاتصال الهاتفي 92.6ِ%، ونسبة الرضا عن أداء إدارة الحالات 96.8%، ونسبة الرضا عن أداء العمليات التشغيلية لمركز الاتصال 90.4%».

وأشار إلى أن عدد مراكز خدمة المتعاملين «تم» خمسة مراكز على مستوى الإمارة، وكانت نسبة الرضا عن أداء العمليات بشكل عام 98%، وعن معدلات رضاء المتعاملين في مركز «تم» بمجمع الفرسان بمدينة خليفة كان قد بلغ 95%، وأداء العمليات بمركز تم بالعين كانت نسبة رضاء المتعاملين عنه 95%، و100% لمركز الظفرة.

وتقدم مراكز «تم» تجربة سلسة وفريدة للمتعاملين تمثل الجيل الجديد من الخدمات الحكومية من خلال خمس مناطق أساسية، وهي «منطقة الترحيب» التي تعزز التواصل بين الموظف والمتعاملين، حيث يتم استقبالهم بطريقة مختلفة بعيدة عن النمط المعتاد وعن مكاتب الاستقبال التقليدية، و«المنطقة الإرشادية» المخصصة لتوفير الدعم للمتعاملين، وإرشادهم لإنجاز خدماتهم بشكل سريع، ومنطقة «الخدمة الذاتية» التي تتيح للمتعامل إنجاز سلسلة من الخدمات بطريقة مريحة في أسرع وقت، وكذلك منطقة «المستثمرين» التي توفر نافذة خاصة برجال الأعمال وأصحاب المشاريع الراغبين في بدء نشاط تجاري في إمارة أبوظبي، وأيضاً «منطقة الإبداع المشترك» التي تمثل منصة تفاعلية تمكن المتعاملين من مشاركة آرائِهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تعزيز التواصل الفعال، ودعم عملية التحسين المستمر.