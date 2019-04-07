خليفة بن طحنون: القيادة حريصة على تقديم كافة الخدمات لأبناء الشهداء

أبوظبي (وام)

بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد في أبوظبي، أطلق مكتب شؤون أسر الشهداء أمس، بالتعاون مع صندوق الوطن برنامج الإرشاد والتوجيه المهني لأبناء الشهداء «خطوات» الذي يستهدف الطلاب المتفوقين دراسياً، بهدف توفير فرص لاكتشاف الخيارات المتعلقة بمسارهم المهني المستقبلي والخوض في تحديات بيئة العمل.

جاء ذلك خلال ملتقى نظمه مكتب شؤون أسر الشهداء في مركز الشباب العربي في العاصمة أبوظبي، تم خلاله استعراض طبيعية وأهداف البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوع في جولة لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، حيث سيرافق الطلاب خبراء ومتخصصون في مختلف القطاعات للتعرف على المهارات اللازمة واكتساب المعرفة والاطلاع على مسارات ومتطلبات العمل من خلال إشراك الطلاب في دورات تدريبية في عدد من الجهات الرسمية في الدولة.

ويهدف البرنامج إلى التعرف على اهتمامات الطلبة وإلحاقهم بمجال العمل المناسب لطموحاتهم من خلال التدريب في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والبحوث والفضاء والاتصال والقضاء والتكنولوجيا والطيران والاستثمار والعلوم السياسية والإدارية.

والتقى الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، الطلبة وأكد لهم حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع أبناء الشهداء والاطلاع على أحوالهم وتقديم كافة الخدمات لهم بما يحقق لهم ولذويهم الاستقرار والطمأنينة وبشكل خاص مستقبل أبنائهم.

وأشار خلال حديثه مع أبناء الشهداء إلى أهمية مضاعفة الجهود والعمل بجد نحو النجاح والتفوق واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز تحصيلهم العلمي والمضي نحو التميز والإبداع والتركيز على وضع الأهداف المستقبلية والعمل على تحقيقها.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون، إن هذه المبادرات تأتي في إطار سلسلة البرامج والمبادرات التي يقوم بها المكتب تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمه المتواصل لأسر الشهداء وذويهم وخاصة أبناء الشهداء وبشكل خاص مسار تعليمهم وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، من خلال إرشادهم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل والاستفادة من إمكانياتهم ومهاراتهم وتوجيهها إلى الطريق الصحيح.