نهيان بن مبارك يزور «فنون العالم دبي»

أبوظبي (الاتحاد) زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح أمس، معرض «فنون العالم دبي» الذي تجري فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي.

وقام معاليه بجولة في المعرض للاطلاع على إبداعات الفنانين، التي تضمنت أعمالاً أصلية من الفن المعاصر واللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والفنون المخصصة، إضافة إلى المجسّمات الفنية وغيرها من الأعمال الفنية المختلفة.

ويعد المعرض، الفعالية الفنية الأكبر في الشرق الأوسط التي تقدم أعمالاً فنية بأسعار متاحة أمام الجميع. وتشهد الدورة الخامسة من المعرض، والتي اختتمت فعالياتها أمس، مشاركة أكثر من 150 فناناً ومعرضاً يستعرضون ما يزيد على 3 آلاف عمل فني وإبداعي.

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