نهيان بن مبارك يحضر أفراح الأحبابي في العين

العين (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد مسفر عبدالرحمن الأحبابي، بمناسبة زفاف نجله مسفر إلى كريمة جابر محمد عايض الأحبابي.

حضر الحفل - الذي أقيم بصالة هيلي للأفراح في مدينة العين - الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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