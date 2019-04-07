20 طالباً إماراتياً ينالـون الماجستير في علوم الفضاء

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد رئيس تنفيذي لشركة «نورثروب جرومان» في الشرق الأوسط لـ«الاتحاد»، تخرج 20 طالباً إماراتياً من برنامج الماجستير في مجال علوم الفضاء الذي أسسته الشركة بالتعاون مع الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، ومعهد مصدر.

وأضاف :« من خلال هذا التعاون تم إنشاء «مختبر الياه سات للفضاء»، في إطار مواكبة طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، حيث يعد هذا المختبر الأول من نوعه لأنظمة الفضاء في الدولة، وهو مجهز بمرافق لإنشاء وتجميع وفحص الأقمار الصناعية الصغيرة «كيوب سات» بأحجام تصل إلى 6 وحدات (12 كغ 12×24×36 سم)، وكتلة تزن 10 كغ، والمختبر مجهز أيضاً بمحطة أرضية تدعم ترددات متعددة (VHF/‏‏‏‏‏‏‏‏UHF/‏‏‏‏‏‏‏‏S) وبقدرات عمل تلقائية.

ولفت إلى أن بجهود وطنية استطاع طلبة الإمارات تصميم وتصنيع قمر صناعي يصل حجمه ما يقارب (10سم×10سم)، وتم إطلاقه مؤخراً إلى الفضاء الخارجي، حيث يعمل على التصوير وإرسال الترددات من الفضاء إلى الأرض بدقة واحترافية عالية، كما نجح الطلبة في المشاركة بتطوير القمر الصناعي المُصغّر «ماي سات-1»، وتم إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الشحن الفضائية. Cygnus، وذلك من منشأة «والبس» للطيران في ولاية فرجينيا الأميركية.

وأضاف أبو خالد، أن خريجي «مختبر الياه سات للفضاء»، نجحوا مؤخراً في إطلاق «الياه 3» ودخوله حيز التشغيل التجاري الذي يمكنه من مضاعفة تغطية «الياه سات» عبر النطاق الترددي بواقع 3 مرات عبر أفريقيا والبرازيل. Ka إلى 19 سوقاً إضافية عبر القارة لتغطي 60% من سكان قارة أفريقيا.

وأشار أبو خالد إلى أن هذه الشراكة المتميزة ما بين «نورثروب جرومان» و«الياه سات» و«مصدر»، تختلف عن جميع الشراكات والاتفاقيات بما فيها من فائدة للمجتمعات والأوطان في تحقيق الرؤى والرؤية القيادية والتوجهات الوطنية الرامية نحو مستقبلٍ مشرق يضيء بالآمال المبهرة.