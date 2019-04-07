محاضرة توعية لمخالفات المزارع والسكن العشوائي

أبوظبي (الاتحاد) نظم مركز الوثبة للتفتيش التابع لدائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، محاضرة للتوعية لمخالفات المزارع والسكن العشوائي، استضافها سالم بن كبينة الراشدي بمجلسه بمنطقة النهضة بأبوظبي.

وألقى المحاضرة عوف المرزوقي رئيس فريق التفتيش في مركز الوثبة بأبوظبي الذي قال: إن بلدية أبوظبي وضعت منظومة متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري والمحافظة على الصحة العامة وتنظيم حملات التوعية الدائمة لزيادة وعي المجتمع بالأضرار الناجمة عن المخالفات، وتنظيم حملات تفتيشية على المزارع لحصر وتصنيف المساكن والكرفانات المبنية بشكل غير قانوني التي يشغلها عدد من العمال والباعة الجائلين، والتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات لإزالة الأدوات والمواد الموجودة، وتنظيف المكان من السكن العشوائي. وأضاف: إن بلدية أبوظبي تنظم حملات توعية دائمة لملاك العزب لحثهم على أهمية إزالة المساكن العشوائية لعدم مطابقتها للشروط المطلوبة.

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