13 شاباً من «دار زايد للرعاية» إلى سنغافورة

عمر الحلاوي (العين) ابتعثت دار زايد للرعاية الأسرية 13 شاباً من أبنائها فاقدي الرعاية الأبوية إلى جمهورية سنغافورة، ضمن برنامجها التعليمي والتثقيفي المكثف وخططها التشغيلية للعام الجاري، وذلك بالتعاون مع سفارة الدولة في جمهورية سنغافورة، تستغرق البعثة مدة أسبوع، وفق برنامج تعليمي وثقافي مكثف.

ويتضمن البرنامج ورش عمل تعليمية عن تطوير الذات في معهد سنغافورة للتكنولوجيا، بالإضافة إلى الأنشطة التطوعية لدى الصليب الأحمر السنغافوري، كما سيتم تنظيم زيارة إلى دار أيتام أبناء المسلمين ولقاء قيادات وطلاب الدار.

وقال نبيل الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية: «تستهدف البعثة اطلاع الأبناء على أسلوب الحياة في مناطق جديدة في سنغافورة، والتعرف عن قرب إلى الثقافة السنغافورية لتدعم ما اكتسبوه على مقاعد الدراسة في الدولة. كما تعد فرصة لتوسيع معارف ومدارك الشباب، إضافة إلى زيارتهم لأفضل المؤسسات التعليمية، ما يفتح لهم مجالاً للتفكير في خيارات واسعة للتعليم الجامعي، ويساعدهم على رسم خططهم المستقبلية وتنمية مهاراتهم القيادية، ويساهم بشكل كبير في تمكين تلك الفئات الشابة من الاعتماد على أنفسهم، من خلال خوض تجربة تعليمية حياتية مميزة، وإكسابهم القدرة على التعامل مع الآخرين».

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