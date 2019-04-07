«تنمية المجتمع» و«أبوظبي الرياضي» ينظمان فعاليات في الحديريات

محمد الأمين (أبوظبي)

اجتذبت فعاليات دائرة تنمية المجتمع، ومجلس أبوظبي الرياضي، أمس بمناسبة «يوم الرياضة العالمي من أجل التنمية والسلام»، المئات من المشاركين في جزيرة الحديريات.

وبلغ عدد المشاركين في سباق الترايثلون للناشئين والأكواثلون المفتوح 111 مشاركاً، فيما بلغ عدد المشاركين في سباق الدياثلون 83، أما عدد المشاركين في سباق المشي لمسافة 2.5 كم فبلغ 114 مشاركاً، في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية والإثارة والمنافسة تحت شعار «عام التسامح».

وأكدت دائرة تنمية المجتمع أن الاحتفال يسلط الضوء على أهمية الرياضة المجتمعية ودورها في تعزيز التسامح بين المجتمع.

وأكدت نتائج استبيان المسح الاجتماعي بشأن الوحدة الصحية ضمن تقريرها بمناسبة يوم الرياضة العالمي من أجل التنمية والسلام، أن 31% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بأنهم نادراً ما يمارسون الرياضة أو أحياناً لا يفعلون، وأفادت قرابة 30% بأنهم يمارسونها مرة في الأسبوع، فيما قرر 16.7% بأنهم يمارسون الرياضة يومياً.

وقدم مجلس أبوظبي الرياضي الشكر والتقدير لدائرة تنمية المجتمع على رعايتها الفعاليات المجتمعية في «يوم الرياضة العالمي من أجل التنمية والسلام» والتي شملت 3 سباقات في رياضات الترايثلون ودياثلون والمشي في جزيرة الحديريات، مؤكداً الترحيب بكافة الأفكار والمبادرات والرؤى التي تحقق أهداف ترسيخ دور الرياضة في المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، وفقاً لخطط المجلس وبالتعاون مع كافة الدوائر والهيئات والشركات.

وأكد نجاح السباقات الثلاثة وسط أعلى معايير الاحترافية والسلامة لجميع المشاركين ومرتادي جزيرة الحديريات، وأضاف: نسعى في مجلس أبوظبي الرياضي مع شركائنا إلى تنويع الرياضات خلال فعالياتنا المجتمعية التي تقام أسبوعياً، لإرضاء شرائح المجتمع كافة، وإتاحة الفرصة للجميع للتسجيل والمشاركة في تلك السباقات.

كما شكر المجلس دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الصحة وشرطة أبوظبي ودائرة النقل وجلف ملتي سبورت، والمتطوعين الذين قاموا بدور كبير في تنظيم الفعاليات المجتمعية.