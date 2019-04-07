520 مليون درهم توفير بلدية العين بتطبيق الهندسة القيمية

العين (الاتحاد)

وفرت بلدية مدينة العين ما يقارب من 520 مليون درهم من خلال تطبيق منهجية الهندسة القيمية على مشاريع البنى التحتية والتي تعمل على مراجعة المخططات والوثائق المقدمة من الاستشاريين أو المقاولين عبر ورش عمل من خلال مهندسين مؤهلين ويتم التدقيق عليها بحيث تتلاءم مع المواصفات والمعايير المعتمدة وكذلك تتناسب مع الاحتياجات المطلوبة، علاوةً على ذلك، يتم التأكد من خلو الأعمال من المبالغات غير المبررة والتي تؤثر سلباً على فترة المشروع.

ويقوم قطاع البنية التحتية وأصول البلدية بتطبيق منهج الهندسة القيمية في جميع مشاريع القطاع وضمن مراحلها المختلفة التي تشمل التصميم والتنفيذ والصيانة والتشغيل، حيث تساعد الهندسة القيمية على تسهيل عملية اتخاذ القرار والحصول على أكبر عائد مادي، كما يسهم ذلك في تحقيق الأهداف والمهام المطلوبة مع مراعاة توفير‏ شبكة مواصلات ذات كفاءة ومتعددة الخيارات مما يساهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة الإمارة.

وقال المهندس ناصر العرياني مدير إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية، إن الهندسة القيمية تؤثر بشكل كبير على المشروع وجودة الخدمة المقدمة وإدارة المشروع ضمن الجدول الزمني وسهولة السيطرة على المشروع عبر اتباع أسلوب ومنهج معين يقوم بإعادة النــظر في الــمــشاريع والـعــمل على تحـسـيـن طــريقة العمل واختيار أدوات العمل بالشكل الأمثل والأقل تكلفة في مشاريع البنى التحتية من خلال وضع برامج احتياجات ومتطلبات بواسطة مهندسين واستشاريين أو عـن طـريق التعاقد مع استشاريين مع الحرص على تحقيق هدف المشروع في توفيـر بيئة‏ آمنة.