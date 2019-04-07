«أسرة متماسكة» تواجه التحديات بـ«الابتكار والمرونة»

بدرية الكسار (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تنطلق اليوم فعاليات المحور الثالث للحملة التوعوية الاجتماعية الأولى «أسرة متماسكة.. مجتمع متماسك.. وطن آمن» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية في 3 مارس الماضي وتستمر حتى 15 مايو المقبل. وتحمل فعاليات المحور الثالث، الممتدة حتى 25 أبريل الجاري، شعار «الابتكار والمرونة الأسرية»، وتنفذ في المراكز التابعة للمؤسسة في أبوظبي والظفرة والعين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية دعم استقرار الأسرة في أبوظبي والتي أقرتها اللجنة التنفيذية في الإمارة، تزامناً مع اليوم العالمي للأسرة، والهادفة لتمكين الأسرة لتكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وزيادة فعالية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود المحلية والوطنية في تنفيذها.

ويهدف المحور الثالث لخلق ثقافة الإبداع والابتكار والمرونة الأسرية لبناء علاقات أسرية تحقق سعادة ورفاهية الأسرة من خلال الإبداع والابتكار في أساليب التربية لمواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، وتنمية قدرات الأمهات على المرونة والتجديد في أساليب التعامل مع الأبناء وتعميق ثقافة تبادل الاهتمام العاطفي والتواصل الأسري الفاعل والوقت النوعي، فضلاً عن تحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال تشجيع الأمهات على التفكير الإبداعي في مشكلات الأبناء وتطبيق حلول ابتكارية للحد من تكرارها، إضافة لرفع وعي الأسر بالمهارات اللازمة في التعامل الناجح والسليم مع الحالات الطارئة بما يمكنها من التعافي والعودة لوظائفها في أقصر وقت ممكن.