«دار البر» تتابع 34 مشروعاً خيرياً بمصر

دبي (الاتحاد) تفقد وفد متخصص من جمعية دار البر خلال زيارة ميدانية لجمهورية مصر العربية، المشاريع الخيرية المنفذة، ورصد شؤون الأيتام والطلبة والمعلمين الذين ترعاهم الجمعية في البلد الشقيق.

وأكدت دار البر من خلال تفقدها 34 مشروعاً من جملة مشاريعها الخيرية الأخرى المتنوعة والتي تم تفقدها والاطلاع على آليات العمل فيها، مطابقة جودة التنفيذ فيها وتطابق المواصفات المعتمدة لديها بالمنفذ ميدانياً على أرض الواقع. وقال يوسف عبد الله اليتيم، مدير إدارة المشاريع الذي ترأس الوفد: إن برنامج الزيارة اشتمل على لقاء مع سفارة الإمارات في القاهرة، لإطلاعها على إنجازات الجمعية في مصر. وشملت مهمة عمل الوفد زيارة ثلاث هيئات خيرية، تتعامل معها «دار البر» في البلد الشقيق، وهي شريكة الجمعية وذراعها التنفيذية في مشاريعها الإنسانية هناك. وأضاف أن الزيارة تندرج ضمن الخطة السنوية لإدارة المشاريع في الجمعية، لتفقد المشاريع الخيرية المنفذة بالتعاون مع الهيئات الخارجية، من الشركاء الاستراتيجيين، وتفقد شؤون الأيتام والطلبة والمعلمين، والاجتماع بأعضاء تلك الهيئات، لمناقشة سبل التعاون وآليات التنظيم والتطوير، والتعاون في كافة المجالات الخيرية مستقبلاً.

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