الامارات | 4.8 ملايين طن نفايات إنشائية تم جمعها العام الماضي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4.8 ملايين طن نفايات إنشائية تم جمعها العام الماضي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفضت كمية النفايات المجمعة في دبي خلال العام الماضي بنحو ثلاثة ملايين و788 ألفاً و308 أطنان، مقارنة بعام 2017، إذ تم جمع 19 مليوناً و147 ألفاً و127 طن نفايات العام الماضي، مقارنة بـ22 مليوناً و935 ألفاً و435 طناً عام 2017، وشكلت النفايات الإنشائية أكثر أنواع النفايات التي تم جمعها العام الماضي والتي بلغت 4.8 ملايين طن.

ووفق إحصائية نشرها مركز دبي للإحصاء تراجعت كمية النفايات الخطرة المجمعة التي تشمل النفايات الطبية والصناعية العام الماضي، لتصل إلى 43 ألفاً و753 طناً، بينها 3514 طن نفايات طبية، مقارنة بنفايات خطرة بلغت 49 ألفاً و644 طناً عام 2017.

وشهدت الفترة من يناير إلى مارس أكثر النفايات المجمعة، إذ بلغت العام الماضي خمسة ملايين و770 ألفاً و688 طنا، وستة ملايين و432 ألفاً و460 طن نفايات تم جمعها في الفترة نفسها من عام 2017.

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وشكلت النفايات الإنشائية أكثر أنواع النفايات التي تم جمعها العام الماضي، إذ بلغت أربعة ملايين و842 ألفا و359 طناً، حيث كانت عام 2017 ثمانية ملايين و830 ألفا و200 طن.

وجاءت النفايات السكانية في المرتبة الثانية، إذ بلغت العام الماضي ثلاثة ملايين و349 ألفاً و791 طنا، فيما بلغت النفايات الزراعية أو نفايات البستنة 52 ألفا و818 طنا، مقارنة بـ139 ألفا و938 طناً خلال عام 2017.

وكانت بلدية دبي أطلقت في يناير من العام الماضي أكبر مشروع لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة في العالم، بكلفة تقدر بـ2.5 مليار درهم، وسيتم الانتهاء من المشروع مطلع العام المقبل، تمهيداً لتحويل 100% من النفايات عن مسار الطمر بحلول عام 2030، ما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة.