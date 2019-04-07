الامارات | إصابة 3 آسيويين بتدهور مركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 آسيويين بتدهور مركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ثلاثة آسيويين بإصابات بليغة إثر تعرض المركبة التي كانوا يستقلونها على طريق الإمارات، في إمارة رأس الخيمة، أمس، لانحراف مفاجئ.

وقال مدير فرع التحقيق وتخطيط الحوادث في إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، النقيب حمد علي الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور المركبة، حيث تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان.

وأضاف أن المركبة تدهورت، واصطدمت بالحاجز الحديدي الذي يفصل بين الاتجاهين، لافتاً إلى أن المعلومات أظهرت أن الحادث وقع نتيجة الانحراف المفاجئ للمركبة، وفقدان السائق (آسيوي) القدرة على التحكم فيها.