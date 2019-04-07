الامارات | أول سبتمبر المقبل انطلاق العام الدراسي 2020/2019

شكرا لقرائتكم خبر عن أول سبتمبر المقبل انطلاق العام الدراسي 2020/2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدراسة في مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي المقبل (2020/2019)، في 25 من أغسطس المقبل ببدء دوام الهيئة الاكاديمية، فيما سيبدأ دوام الطلبة في الأول من سبتمبر المقبل، وذلك حسب التقويم المدرسي الذي أعلنته الوزارة على موقعها الإلكتروني، والذي أوضح أن عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الجديد 185 يوماً.

ويوضح التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد أن إجازة الشتاء للطلبة ستبدأ في 15 من ديسمبر المقبل وتنتهي في التاسع من يناير 2020، لمدة 20 يوم عمل (أربعة أسابيع)، فيما تكون إجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية 10 أيام، تبدأ من 22 ديسمبر 2020 حتى الثاني من يناير 2020، وبذلك تكون مدة الفصل الدراسي الأول للطلبة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

ولفت التقويم إلى استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في الخامس من يناير المقبل للهيئة الأكاديمية، وفي 12 من الشهر ذاته للطلبة، وبذلك تكون مدة الفصل 70 يوماً، وتبدأ إجازة الربيع للطلبة لمدة 10 أيام، في 29 من مارس المقبل، وتنتهي في التاسع من أبريل المقبل، وللهيئة الأكاديمية (خمسة أيام) من 29 مارس إلى الثاني من أبريل.

وذكر التقويم أن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2020/2019 سيبدأ في الخامس من شهر أبريل 2020، بدوام الهيئة الأكاديمية، وتبدأ الدراسة به في 12 من الشهر ذاته بدوام الطلبة، ويستمر حتى نهاية العام الدراسي المقبل في الثاني من شهر يوليو 2020 للطلبة، والتاسع من الشهر ذاته للهيئة التدريسية، وبذلك تكون مدة الدراسة في هذا الفصل شهران و20 يوماً.

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من جهة أخرى، طالب عبدالرحمن مصطفى، وعلاء النادي، وعبدالغني صادق، أولياء أمور طلبة، وزارة التربية والتعليم بسرعة الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري (2019/2018)، حتى يتسنى لهم حجز تذاكر السفر، لقضاء الإجازة الصيفية، سواء في بلادهم أو في وجهات سياحية أخرى.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تأخير الإعلان عن موعد الامتحانات يتسبب في تأخرهم في حجز تذاكر السفر، ما يزيد كلفة الرحلة، إذ ترتفع أسعار التذاكر، وربما تنتهي الحجوزات على متن طائرات تختصر عليهم الفترة الزمنية التي تستغرقها رحلة السفر، مطالبين بتقليص مدة الإجازة في كلا الفصلين الأول والثاني، لينعكس ذلك على انتهاء العام الدراسي في بداية يونيو للعام المقبل، وتجنيب الطلبة مشقة الدوام في أجواء شديدة الحرارة.

185

يوماً عدد أيام الدراسة الفعلية في العام الجديد.