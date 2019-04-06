فريق F3 بقيادة حمدان بن محمد يشعل المنافسة بتصدره للجولة الأولى من منافسات الرجال وتأهله للمرحلة...







نجح فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في التأهل إلى المرحلة النهائية لبطولة الألعاب الحكومية متصدرا الجولة الأولى لمنافسات اليوم الأول لفرق الرجال مسجلا أعضاءه 155.77 نقطة، فيما حل فريق شرطة الفجيرة ثانيا ليرافق F3 إلى مرحلة الحسم التي تقام مساء اليوم.

ونجح فريق جهاز أمن الدولة بدبي في تصدر الجولة الثانية من منافسات اليوم الأول لفرق الرجال مسجلا 98.28 نقطة، ليتأهل إلى المرحلة النهائية بصحبة فريق وزارة التربية والتعليم الذي حل ثانيا. ومن المنتظر تأهل فريقين آخرين من فرق الرجال في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة التي تقام مساء الجمعة ليصبح عدد المتأهلين 6 فرق للمنافسة على اللقب.

وشهدت جولات اليوم الأول لفرق الرجال منافسة حامية بين عدة فرق حكومية محلية واتحادية، إلى جانب عدد من فرق الحكومات العالمية من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما قدمت الفرق المتنافسة نموذجا رائعا من العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد، وظهر فريق F3 حامل اللقب بصورة رائعة نظرا للقدرات البدنية والذهنية الفائقة التي يتمتع بها أعضاؤه.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قائد فريق F3 أن فريقه يتطلع إلى تكرار إنجاز العام الماضي بمزيد من القوة والإصرار والعزيمة منوها سموه بتطور مستوى الفرق المشاركة في نسخة هذا العام وصعوبة المنافسة، مبينا أن هدف فريق F3 هو المشاركة وإضفاء أجواء من المنافسة والندية وتحفيز الفرق المشاركة على تقديم الأفضل.

ووسط حضور جماهيري لافت، نجح فريق F3 في تجاوز جميع التحديات بما فيها السلم البشري فضلا عن تسجيل عدد من النقاط الإضافية، كما أبلى فريق شرطة الفجيرة بلاء حسنا وأبدى أعضاؤه تصميما كبيرا على العبور إلى المرحلة النهائية، وشكلوا ندا قويا لفريق F3.

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ونجح فريق جهاز أمن الدولة بدبي في تخطي عدد من التحديات المهمة بفضل التركيز والانسجام بين أعضائه، ما أهله لتصدر هذه الجولة، بينما أثبت فريق وزارة التربية والتعليم أنه قادم بقوة للمنافسة هذا العام بعد تأهله للمرة الثانية إلى التصفيات النهائية.

يذكر أن المرحلة النهائية لبطولة الألعاب الحكومية ستقام مساء اليوم، حيث يطمح 12 فريقا للسيدات والرجال في تخطي تحدي البارجة والظفر باللقب.

وسيحصل أصحاب المركز الأول من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق ، وأصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.

وتعتبر الألعاب الحكومية مبادرة من تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وهي تحظى بدعم مجموعة من الرعاة تتضمن هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي من كل من المشروعات التجارية، ودو، وإكس دبي، ومطعم سولت، وماي دبي.