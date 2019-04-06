شركة عُمان للتأمين تفوز بجائزة أفضل شركة تأمين تجاري





فازت عُمان للتأمين شركة التأمين الرائدة على مستوى الإمارات العربية المتحدة بالجائزة المرموقة كأفضل شركة تأمين تجاري في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتأمين الذي أُقيم مؤخرًا في دبي. وقد عكست الجائزة مدى الخبرة الإقليمية التي تتمتع بها شركة عُمان للتأمين وقدرتها الفائقة على إدارة مطالبات التأمين وسعيها الدائم لتلبية مطالب الوسطاء والعملاء من خلال خدمات سريعة وفعالة.

كما تُعد هذه الجائزة دلالة على القدرات المتكاملة لشركة عُمان للتأمين والتي تمتد إلى كافة القطاعات تقريبًا مثل الطيران أو الطاقة أو التأمين على المسؤولية أو الإصابات أو المقاولات أو البحرية أو الممتلكات. وتتولى أطقم العمل في الشركة زمام الأمور في أسواق التأمين من خلال تحرّي الحيطة والحذر في اختيار المخاطر مع التركيز بوضوح على تحقيق أرباح من خلال الاكتتاب. علاوة على ذلك، تولي شركة عُمان للتأمين أهمية فائقة لمساعدة عملائها في إدراك احتمالية تعرّضهم للمخاطر والحد من ذلك من خلال توفير خدمات لإدارة المخاطر قائمة على الخبرة مثل الدراسات الاستقصائية في المواقع إلى جانب إقامة ندوات في أوقات مناسبة للتعامل مع المخاطر الناشئة. كما تقدم شركة التأمين الكبرى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة احترافية للتعامل مع المطالبات علاوة على توجيه العملاء بطريقة فعالة لمد يد العون لهم لاستئناف أعمالهم التجارية في أسرع وقت ممكن.

تتمتع شركة عُمان للتأمين بوضع مالي متماسك للغاية وميزانية قوية فضلاً عن تصنيف من الفئة الأولى" من قبل مؤسسة أيه إم بيست و"نظرة مستقرة من الفئة ‘A-‘" من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز. علاوة على ذلك، تتولى الشركة حماية عملائها باستخدام برامج إعادة تأمين منظمة بتوجيه من مؤسسات دولية مُصنّفة من الفئة ‘A’. إضافة إلى ذلك، تتولى قناة توجيه اختيارية داخلية رسمية الاستفادة من الاتفاقيات، مما يوفر للشركة قدرة كبيرة على تحويل المخاطر إلى أكثر من 60 شركة مسندة أو متنازلة في جميع أنحاء العالم.

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وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، صرّح جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين قائلاً: "نحن نشعر بالفخر لقدرتنا على توفير حماية فائقة لعملائنا من المؤسسات التجارية في المنطقة. ونحن نعتقد أن هذه الجائزة تمثل دلالة على ثقة الأوساط التأمينية في قدراتنا التأمينية الاحترافية وإدارة المطالبات بصورة عادلة واهتمامنا الشديد بخدمة العملاء."

إن هذه الجائزة المرموقة في صناعة التأمين تمثل تكريمًا لكافة الشركات العاملة في مجالي التأمين وإعادة التأمين والوسطاء الذين أثبتوا قدرتهم على تقديم خدمات استثنائية للعملاء وتطوير منتجات مبتكرة في عام 2018. وقد جرى استعراض ملفات الشركات المُرشحة وتصنيفها من قبل هيئة تحكيم مستقلة تضم خبراء مرموقين في مجال التأمين ومجالات أخرى مرتبطة به.