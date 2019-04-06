الطاير يبحث مستجدات سير العمل في (مسار 2020) مع (الستوم)

استقبل سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، سعادة هنري بوبار لافارج، رئيس شركة الستوم الفرنسية. تم خلال اللقاء بحث مستجدات سير العمل في مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تاور» لموقع معرض إكسبو 2020، الذي ينفذه تحالف (إكسبولينك)، بقيادة شركة الستوم.

واطّلع الطاير على سير العمل في المشروع الذي تجاوزت نسبة الإنجاز في مجمل أعماله 70%، كما اطّلع على سير العمل في القطارات التي يتم تصّنيعها في شركة "الستوم"، وتشمل توريد 50 قطاراً، منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو 2020، و35 قطاراً لتطوير مستوى الخدمة لمترو دبي.

وشدد الطاير خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد لإنجاز المشروع في موعده المحدد، حيث يتوقع الانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في (مسار 2020) في شهر مايو المقبل، على أن تبدأ الهيئة التشغيل التجريبي للمترو في شهر فبراير في عام 2020.