طيران الإمارات تنال جائزة "أفضل درجة أولى في العالم" من موقع "تريب أدفايزر" حسب خيارات المسافرين...

نالت طيران الإمارات لقب "أفضل درجة أولى في العالم" ضمن "جوائز تريب أدفايزر ترافلرز تشويس 2019" للناقلات الجوية العالمية. وحصدت الناقلة 3 جوائز أخرى هي: أفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط والخيار الأول للمسافرين في الشرق الأوسط. ويكرم تريب أدفايزر شركات الطيران العالمية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية من مسافري الموقع يتم جمعها خلال 12 شهراً.

وكانت طيران الإمارات أول من أطلق مفهوم جناح الدرجة الأولى الخاص. واليوم، باتت أجنحتها تمثل المعيار الأساسي لصناعة الطيران عندما يتعلق الأمر بالسفر في الدرجة الأولى، حيث توفر منتجات وخدمات فريدة تشمل الشاور سبا والصالون الجوي. وتخدم الناقلة عدداً من الوجهات بطائرات مجهزة بأجنحة مغلقة بالكامل في الدرجة الأولى ومستوحاة من مرسيدس بنز. وتتميز هذه الأجنحة بأبواب تعلو من أرضية الطائرة وحتى السقف ومقاعد من جلدية وثيرة ووحدات لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وخيارات الإضاءة الشخصية وغيرها.

وأعرب السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، عن سعادته بنيل هذه الجوائز التي التي تعكس رضا العملاء وتقديرهم للتجربة المتميزة على رحلات الناقلة. وقال: "توفر طيران الإمارات تجربة متكاملة في الدرجة الأولى، تبدأ قبل السفر وتشمل خدمة السيارة مع سائق من وإلى المطار وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر وصالات خاصة في المطارات، بالإضافة إلى جميع الخدمات والمنتجات الأخرى على الطائرات. وقد أرسينا معايير رفيعة في هذه الدرجة ونواصل استثمارنا في منتجات وخدمات مبتكرة تعزز تجربة المسافرين".

ويستمتع الركاب في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفية الجوي ice الذي يوفر أكثر من 4000 قناة منوعة تعرض الأفلام الحديثة والكلاسيكية والوثائقية والموسيقى وألعاب الفيديو حسب الطلب، وكذلك بأفضل الخدمات وأشهى الوجبات التي يقدمها أفراد أطقم الخدمات الجوية. وتواصل الناقلة تأكيد ريادتها في توفير أفضل الخدمات والمنتجات الجوية المبتكرة التي تناسب مختلف الأعمار، بما في ذلك الأطفال.

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وكانت طيران الإمارات قد أطلقت عملياتها في عام 1985 بطائرتين مستأجرتين فقط، وتعد حالياً أكبر مشغل في العالم لطائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 حيث تتيح للعملاء تجربة سفر راقية بأسطول مكون من طائرات حديثة ذات جسم عريض. واليوم تخدم طيران الإمارات شبكة واسعة من الوجهات وتوفر برامج ترفيه رائدة وتجارب تناول طعام وخدمات عالمية المستوى. مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي للناقلة emirates.com

تريب أدفايزر

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